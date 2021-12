“Adesso tocca a lei”. Bomba su Diletta Leotta, è tutto nero su bianco: pronta per il grande salto

Una notizia grandiosa ha raggiunto in queste ore la bellissima e bravissima Diletta Leotta. La giornalista di Dazn sta ottenendo sempre più successi nella sua vita professionale e quello che è riuscita a conquistare stavolta rappresenta indubbiamente un ulteriore salto di qualità. Non potrebbe essere più felice di così l’ex fidanzata dell’attore Can Yaman, che dopo aver fatto parlare a lungo di lei proprio per la relazione sentimentale con il turco, ora è di nuovo al centro dell’attenzione per il suo lavoro.

Soffermandoci un attimo sulla storia di Diletta Leotta con Yaman, la collega Paola Ferrari ha affermato: “Col turco non c’è mai stata Diletta Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. Poco dopo le hanno parlato del nuovo fidanzato di Diletta, che sarebbe un modello. A quanto pare non è così, Paola Ferrari ne è certa: Diletta Leotta sarebbe fidanzata con uno sportivo. La Ferrari infatti ha detto: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

La buona notizia su Diletta Leotta fa riferimento alla televisione, infatti è stata scelta come conduttrice di un importante programma Mediaset. Si tratterà comunque di un lavoro momentaneo, sarà dunque protagonista nella giornata di venerdì 10 dicembre. I suoi fan non vedono l’ora di ammirarla nel piccolo schermo, anche se è serpeggiato pure un certo malumore da parte di altre persone, che avrebbero preferito un’altra al suo posto. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa stiamo parlando.





Secondo quanto annunciato ufficialmente dalla trasmissione, Diletta Leotta sarà la conduttrice del tg satirico ‘Striscia la Notizia’: “Domani sera dietro il bancone di Striscia la Notizia arriva la coppia d’eccezione formata da Diletta Leotta e Alessandro Siani”. Quindi, avrà al suo fianco il bravo comico e attore napoletano, protagonista proprio con la giornalista nel film ‘Chi ha incastrato Babbo Natale’, che sarà possibile apprezzare nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 16 dicembre.

Parlando di ‘Striscia la Notizia’, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti stanno per tornare alla guida della trasmissione. Lo faranno presto, prestissimo. La data è quella di lunedì 13 dicembre 2021 e resteranno dietro allo storico bancone fino al 12 febbraio. Ezio Greggio è un’autentica colonna portante del tg satirico di Canale5: lacchetti lo ha condotto con lui, con Giobbe Covatta e Lello Arena.