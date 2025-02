“Dietro le quinte… Che scena”. Sanremo 2025, i Coma Cose beccati: cosa è successo prima di salire sul palco

Retroscena interessante e inaspettato sui Coma_Cose a Sanremo 2025. Il duo musicale composto da California e Fausto Lama, che sono marito e moglie, è entrato tra i primi cinque della terza serata del Festival. Ma si è scoperto nella giornata del 14 febbraio che, poche ore prima della loro performance, ci sarebbero stati problemi proprio tra i cantanti.

I Coma_Cose avrebbero avuto una vera discussione dietro le quinte di Sanremo 2025 per una motivazione assurda. A rivelare tutto è stata una persona che lavora nel backstage dell’Ariston, che ha assistito a questa conversazione della coppia, la quale avrebbe avuto un’incomprensione improvvisa prima di scendere le scale ed esibirsi.

Sanremo 2025, il retroscena sui Coma_Cose: “Lite di coppia prima di esibirsi”

Non ci sono conferme dirette dei Coma_Cose, ma a Sanremo 2025 ci sarebbe stata questa lite tra gli artisti, che in gara hanno proposto la canzone Cuoricini che sta già conquistando tantissimi italiani. Non a caso è stata premiata con la top five nelle scorse ore. Ma vediamo cosa è stato riferito all’influencer Deianira Marzano da un’addetta ai lavori.

Questo follower della Marzano ha scritto che “eravamo dietro le quinte e i Coma_Cose hanno avuto una discussione perché lui ha detto a lei che il colore di capelli di Noemi le sarebbe stato bene. Lei si è offesa perché, quando in passato aveva scelto quella tonalità, lui le aveva detto che non gli piaceva. Per questo non voleva fare ingresso mano nella mano, mi sono dovuto tenere perché la scena era davvero comica”.

Non parliamo comunque di un litigio clamoroso, infatti il tutto sarebbe tornato alla normalità. Non a caso nelle ultime ore si sono fatti vedere insieme anche su Instagram.