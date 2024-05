Il cantante svizzero Nemo ha vinto l’Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell’artista con la canzone ‘The Code’. “Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni persona in questo mondo”, ha detto Nemo, artista che si è definito ”non binario”, termine che indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi)

Angelina Mango, cantante che rappresentava l’Italia, è arrivata settima nella classifica finale, accende la serata con la sua voce e la sua energia portando il brano ‘La noia’ con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Nemo ha trionfa davanti alla Croazia e all’Ucraina, mentre il televoto ha permesso alla cantante israeliana Eden Golan – molto discussa la sua presenza a causa del conflitto in Palestina – di classificarsi al quinto posto alle spalle della Francia.

Eurovision, rivelazione della BBC su Angelina Mango

A quasi una settimana di distanza dalla fine della kermesse, la BBC ha lanciato una indiscrezione che vede protagonista Angelina Mango e la cantante irlandese Bambie Thug;le due, infatti, sono tra le concorrenti che si sono lamentate dell’atmosfera “tesa” e “orribile” nel backstage.

Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno affermato di “dispiacersi” che alcune delegazioni “non abbiano rispettato lo spirito delle regole” in Svezia, come il caso del cantante olandese Joost Klein, rimandato a casa dopo essere stato accusato di comportamento intimidatorio da parte di una donna della troupe di produzione.

In una dichiarazione di lunedì, la European Broadcasting Union (EBU), che gestisce l’Eurovision, ha riconosciuto che diversi concorrenti avevano presentato reclami. “Abbiamo parlato con diverse delegazioni durante l’evento riguardo a varie questioni che sono state portate alla nostra attenzione”, ha affermato. A questo punto sembra proprio che la cantante italiana, che durante la kermesse si era esibita in sala stampa nel brano Imagine di John Lennon, si sia lamentata della brutta atmosfera che alcuni cantanti stavano avvertendo dietro le quinte della kermesse.

“Gli organi direttivi dell’EBU, insieme ai capi delle delegazioni, riesamineranno gli eventi che circondano l’ESC a Malmö per andare avanti in modo positivo e per garantire che i valori dell’evento siano rispettati da tutti”. Per il momento Angelina Mango non ha confermato né smentito l’indiscrezione lanciata dalla BBC.