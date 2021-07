Televisione in lutto, l’attore protagonista di tante serie trovato morto in casa. Aveva 45 anni

Televisione in lutto. L’attore se n’è andato all’improvviso a 45 anni. “Abbiamo perso il nostro bello, talentuoso, divertente, complicato e amato figlio – scrive in una nota la famiglia-. Ha lasciato un enorme buco nelle nostre vite e il nostro mondo non sarà più lo stesso”. “Il nostro pensiero va a tutti voi che lo avete conosciuto, amato o lavorato con lui nel corso degli anni”. Le cause della morte non sono ancora state rese note.

L’attore era enormemente popolare negli anni ’90. Ha recitato in importanti ruoli, fino a una svolta davvero imprevista nella sua vita.

Negli anni successivi, infatti, ha rivelato di aver intrapreso una carriera come lavavetri in un grattacielo dopo aver lasciato casa e trasferito la sua vita fuori e lontano dai riflettori. Ha raccontato anni fa in un’intervista: “Per quanto fosse bello recitare, volevo dimostrare a me stesso che potevo sporcarmi le mani e sudare per un dollaro nello stesso modo in cui stavo in piedi sul set, essere agghindato e pavoneggiarsi”.



Dieter Brummer, chi era l’attore australiano

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Dieter Brummer, attore australiano meglio conosciuto per il suo ruolo di Shane Parrish nella soap televisiva Home And Away tra il 1992 e il 1996. Brummer è stato trovato morto in una casa a Sydney sabato dalla polizia del New South Wales che ha risposto a una chiamata di assistenza sociale. La polizia ha detto che la sua morte non è stata trattata come sospetta.







“Dieter Brummere era un membro del cast di Home and Away molto amato e celebrato dal pubblico australiano e internazionale”, si legge in una nota di The Seven Network, che ha prodotto la nota soap opera. Brummer si è unito al cast di Home and Away all’età di 15 anni ed è diventato uno dei preferiti dai fan – incoronato attore più popolare ai Logie TV Awards australiani per due anni consecutivi nel 1995 e nel 1996.



Vale Dieter Brummer, joined the Neighbours alumni in 2012 as Capt. Troy Miller. Our thoughts are with his family and friends. 💛 pic.twitter.com/JkN6CLvbqQ July 26, 2021

Dieter Brummer ha lasciato la soap di lunga data quando il suo personaggio è scomparso dalla sceneggiatura, dopo essere morto di setticemia nel 1996. Ma ha continuato a recitare in ruoli televisivi, tra cui il dramma del vero crimine Underbelly, Winners and Losers e un periodo di 26 episodi nella soap rivale, Neighbours, come Capitano Troy Miller, nel 2011.