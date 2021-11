“Lascio, ho deciso”. Terremoto in tv, il conduttore dice addio al programma. “Ora una nuova sfida”

Il programma perde un pezzo da novanta. L’annuncio è arrivato direttamente della sua pagina social. Poche righe stringate in cui spiega le ragioni del suo addio. “È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano”.



Parole che hanno immediatamente innescato decine di commenti. Negli anni in cui è stato tra i conduttori del programma aveva infatti stregato tutti con la sua eleganza e modo di fare. A quanto si sa al momento non è stato deciso il nome di chi prenderà il suo posto. Un addio che, sembra, sia arrivato come un fulmine a ciel sereno tanto da spiazzare anche gli ideatori dello show che ora, per la prossima stagione, saranno costretti a guardare altrove. Parliamo di Diego Thomas.

Diego Thomas, il lungo messaggio sui social



Classe 1983, Diego Thomas è stato tra i protagonisti delle ultime serie di ‘Cortesie per gli ospiti’. Il suo lungo post di addio poi continua. “Carissime amiche e carissimi amici, a voi che mi seguite rendo partecipi prima di tutti di una scelta che ho fatto: dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie Per Gli Ospiti (quindi altolà ai calamari ripieni:)”.







Quindi Diego Thomas aggiunge: “Cortesie é un programma che mi ha dato tantissimo: conoscere così tante persone diverse che mi hanno aperto la porta di casa é un’esperienza meravigliosa e ho dei ricordi stupendi. Ringrazio tutti, rete, produzione e anche voi che mi avete seguito e avete creduto in me fin dalla prima ora”.



Le ultime parole sono per i colleghi: “Con Csaba e Roberto siamo gli amici di sempre, ci sentiamo spesso e ci vediamo, sono contento perché si sono rivelati dei buoni amici sostenendomi anche in questa scelta”. Poi Diego Thomas saluta i fan: “Ai fan di Cortesie e a chi parteciperà, ricordo, come sempre, che il tappeto deve essere GRANDE e deve andare sotto il divano! Vi tengo d’occhio eh?!”.