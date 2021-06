Il personaggio famoso ha voluto rilasciare un’importante intervista nella quale ha raccontato di un episodio gravissimo, di cui è purtroppo rimasto vittima. Le sue dichiarazioni sono state proferire a ‘Panorama’ e qui ha rivelato diversi dettagli della sua vita privata. Oltre a questo terribile episodio di violenza, ha voluto soffermarsi anche sugli aspetti più prettamente intimi, infatti ha già ammesso in passato di essere bisessuale, ma non ha ancora trovato la sua anima gemella ed è dunque single.

A tal proposito ha detto: “Ho un rapporto complicato con l’amore, sono pieno di difetti e il richiamo del sesso ha condizionato molte mie relazioni sentimentali. Sono stato molto amato da alcune persone che non potevo amare e in generale ho avuto tre storie d’amore molto importanti. Con una donna, Anna, le altre due con due uomini che non vogliono che faccia il loro nome. Non ci sentiamo più e questo è per me un vuoto enorme. Perché non avere contatti? Allora non era amore quello di un tempo”.

Quattro anni fa è stato costretto a vivere dei momenti da incubo e ha subito delle violenze inaudite: “Sono stato massacrato di botte in casa. Fu uno choc enorme, mi ha picchiato fino al punto da farmi perdere conoscenza. L’ho denunciato, ma grazie alla legge quell’uomo se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia. Se ho paura di rivederlo? No, una sola cosa mi fa paura: lo stordimento, il non capire chi sono, il dipendere dalle altre persone. In quel caso allora farei una scelta netta: andarmene”.





A subire tutto questo è stato il make up artist e imprenditore, Diego Dalla Palma, che ha avuto il coraggio di parlarne apertamente. Poi Diego Dalla Palma ha anche voluto aggiungere dettagli sul sesso: “Posso considerarmi un erotomane perché amo il sesso. Sono stato un fedifrago ed è stato difficile da gestire. Oggi per limiti di età mi definirei un traditore rispettoso”. Ma ciò che non ha potuto dimenticare è stato senza ombra di dubbio l’atto di violenza totale di cui è stato vittima.

Diego Dalla Palma, classe 1950, è ritenuto uno dei migliori truccatori a livello mondiale. Il ‘New York Times’ lo ha definito ‘il profeta del make up in Italy’. A soli 18 anni ha cominciato a lavorare a Milano come costumista e scenografo diventando truccatore. Nel 1978 ha aperto il ‘Make Up Studio’ e poi una sua linea di cosmetici. Ha anche scritto numerosi manuali sul trucco e sulla bellezza e dal 2020 è opinionista di ‘ItaliaSì’.