Rischia di scoppiare il caso più clamoroso al Grande Fratello. Infatti, sta girando un video che ha come protagonista Luca intento a dialogare con Javier. L’attore si è riferito a Helena e ha svelato un dettaglio pazzesco che sta facendo imbestialire i telespettatori. Il filmato sta diventando virale e potrebbe far emergere qualcosa di impensabile.

Nella casa del Grande Fratello Luca ha rotto il silenzio su Helena, infatti l’uscita della brasiliana ha scosso molto lui, Javier e Amanda generando invece entusiasmo in altri concorrenti come Shaila. Vediamo insieme cosa è successo nelle ultime ore nel reality show di Canale 5.

Leggi anche: “Portalo fuori con te, ti ricorderai di me”. Grande Fratello, il regalo a Helena prima dell’uscita





Grande Fratello, la rivelazione clamorosa di Luca su Helena

Parlando dunque con Javier, il quale era preoccupato per Helena, Luca ha provato a rasserenarlo perché avrebbe saputo qualcosa in prima persona. Ma non dovrebbe succedere teoricamente, stando al regolamento del Grande Fratello. E questo sta facendo montare una polemica immensa.

Luca ha infatti esclamato: “Helena sta bene, già sentita stamattina“. Dunque, sembra che lui abbia avuto contatti con la Prestes anche se ora lei è fuori dal GF. E chi ha condiviso il filmato ha puntato il dito contro Calvani e la produzione: “Ma stiamo scherzando? Questo signore può ricevere biglietti dal compagno dall’esterno, può avere soffiate da Enzo Paolo e addirittura può sentire concorrenti usciti? Follia!“.

Luca: "Helena sta bene già sentito stamattina"

Ma stiamo scherzando?

Questo signore può ricevere biglietti dal compagno dall'esterno,può avere soffiate da Enzo Paolo e addirittura può sentire concorrenti usciti?

Follia!#grandefratello#morline#VergognaGFpic.twitter.com/lamOqAfVqM — Francesca (@Francy23081990) January 14, 2025

Ora resta da capire se la produzione del Grande Fratello vorrà fornire spiegazioni al pubblico, dato che di norma i concorrenti non possono parlare con ex compagni usciti, salvo quando accade durante le dirette.