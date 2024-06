Intervento chirurgico per Antonella Clerici che, in un post su Instagram, ha raccontato di essere stata operata d’urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti. “Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”, ha scritto la conduttrice che sui social ha postato una foto dal suo letto di ospedale dove con le mani fa il segno della vittoria per rassicurare i suoi sostenitori.

“Giovedì scorso – ha raccontato Antonella Clerici – arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha spiegato ancora la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

“Solo perché lei è famosa”. Antonella Clerici in ospedale, le solite polemiche dopo la notizia





“Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’. Non la dimenticherò”.

“Infine i ringraziamenti all’Ifo Regina Elena San Gallicano di Roma, all’equipe del professor Vizza e a tutte le infermiere e infermieri.”Adesso un po’ di convalescenza. A presto”, ha concluso la conduttrice di È sempre mezzogiorno. Il suo post è stato letteralmente invaso di messaggi da parte dei fan, di cantanti, personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo e chef che negli anni hanno collaborato con lei.

Tra i tanti messaggi non poteva mancare quello di Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici dal 2016. Legati da un grande amore, i due sono una coppia solida e affiata e per lui lei si è trasferita ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria in una “casa nel bosco”, in mezzo al verde e alla natura, insieme alla figlia di lei Maelle.

Al post della compagna, Vittorio Garrone ha scritto un bellissimo commento che ha emozionato tutti: “Sempre con te, a fianco di te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore”, ha scritto ricevendo tantissimi commenti e like da parte dei fan della conduttrice.