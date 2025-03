Bruttissima notizia in diretta data da Eleonora Daniele. Mentre era in onda la puntata di Storie Italiane del 19 marzo, la conduttrice è stata avvisata di un improvviso lutto che ha coinvolto il mondo dello spettacolo e della televisione. E subito lo sguardo della padrona di casa è stato travolto da una profonda tristezza.

Eleonora Daniele ha dovuto fare questo triste annuncio. Un lutto che nessuno si aspettava di commentare in queste ore e che ha sconvolto anche la scaletta del programma Rai. Una perdita rilevante, che ha fatto e sta facendo piangere milioni di italiani che l’hanno tanto apprezzata.

Eleonora Daniele, la triste notizia data in diretta: “Purtroppo è morta”

Il lutto ha colpito Eleonora Daniele e tutto il pubblico che era sintonizzato su Rai 1. Queste le parole della presentatrice: “Perdonatemi, è arrivata adesso questa triste notizia, è morta a 76 anni. L’attrice e icona della sensualità della commedia all’italiana“. Poi ha chiesto ad un suo ospite di ricordarla a dovere.

A morire è stata Nadia Cassini e Eleonora Daniele ha aggiunto: “Era malata da tempo”. L’ospite di Storie Italiane non ha nascosto il suo dolore: “Ho tanti ricordi dei suoi film, è una notizia che mi ha lasciato senza parole. L’avevo conosciuta tempo fa”. L’attrice era stata una delle prime sex symbol della televisione targata Silvio Berlusconi e aveva anche lavorato al fianco di colleghi come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani e Lando Buzzanca.

È morta #NadiaCassini, l'attrice, showgirl e cantante, protagonista di tante commedie sexy all'italiana tra gli anni '70 e '80. È scomparsa ieri, martedì 18 marzo, a Reggio Calabria all'età di 76 anni. La donna era da tempo malata 🔗 https://t.co/eMIaiXSNOz pic.twitter.com/hZk7dBFPnR — Sky tg24 (@SkyTG24) March 19, 2025

In tv Nadia Cassini si era imposta negli anni Ottanta a Premiatissima, Drive In, Risatissima. Poi si era ritirata dalle scene per un lifting venuto male al naso. E aveva avuto anche problemi di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti.