Bianca Guaccero, clamorosa gaffe con Simona Ventura: “Ma tu…”. Che imbarazzo in studio

Incredibile e inaspettata gaffe di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’. La padrona di casa ha avuto dunque come ospite la famosa collega e ha parlato sia con lei che con Paola Perego. Ricordiamo infatti che a partire dal 3 ottobre la Ventura e la Perego saranno protagoniste della trasmissione ‘Citofonare Rai 2’ e quindi Bianca ha voluto invitarle in studio per soffermarsi proprio su questa nuova avventura professionale. Ma rivolgendosi a Simona ha compiuto un errore, che subito tutti hanno notato.

Un po’ di giorni fa Bianca Guaccero ha affermato in puntata: “Papà, ti faccio tanti auguri ed oggi posso dirti davvero che non avrei voluto avere un padre diverso da te, grazie per tutto quello che mi hai regalato”. Poi su Instagram: “In questa immagine siamo noi durante le nostre vacanze in Trentino. Nei posti che amavamo tanto, tanti auguri papà. Buon compleanno e grazie a tutti”. Un momento che ha commosso tutti. Ma torniamo adesso ai fatti attuali e andiamo a vedere insieme di cosa si è resa protagonista la presentatrice Rai.

Oltre a parlare dell’ambito lavorativo, Bianca Guaccero ha voluto soffermarsi sulla vita privata sia di Simona Ventura che di Paola Perego. Ha comunque espresso innanzitutto la sua gratitudine per averle potute avere in diretta: “Sono molto felice ed emozionata di avervi qui”. Poco dopo ecco arrivare però l’errore clamoroso, che ha costretto la stessa Ventura, anche se ovviamente con simpatia, a correggerla. Bianca si è accorta di aver sbagliato ma ha comunque proseguito senza altri intoppi il programma.





La Perego ha iniziato a parlare di suo nipote Pietro e del futuro nipotino che verrà alla luce in futuro. E ha dichiarato davanti alle telecamere di ‘Detto Fatto’: “Essere nonni è molto meglio che essere genitori, ci sono solo piaceri e non responsabilità”. A quel punto Bianca Guaccero è intervenuta, facendo la gaffe: “Siete entrambe delle splendide nonne”. Ma la Ventura non lo è ancora, infatti ha precisato: “Lei è già nonna, io nonna lo sarò molto tardi”. Poi ci sono state risate e tutto si è risolto.

Simona Ventura ha raccontato recentemente: “L’accusa più vigliacca che mi abbiano fatto – ha detto al ‘Corriere della Sera’ – è stata quella di essermi drogata. Per anni ho fatto l’esame del capello, questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”. Poi però è riuscita a superare quella fase drammatica.