I rapporti tra Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci sono abbastanza freddi. Secondo il famoso costumista, la presentatrice non avrebbe lottato abbastanza per mantenerlo all’interno del team del programma ed evitare il suo licenziamento. In una intervista pubblicata su BubinoBlog, Giovanni Ciacci si è molto risentito nei confronti di Bianca Guaccero dopo tutto il tempo trascorso lavorando assieme.

“Nemmeno una telefonata da Bianca Guaccero dopo il mio licenziamento […] non si è comportata bene con me […] Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere la propria spalla accanto, si tengono stretto il gruppo di lavoro e decidono loro chi avere accanto. “Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca”.

Nella puntata di mercoledì 16 marzo è arrivata una inaspettata dedica da parte di Bianca Guaccero nei confronti di Giovanni Ciacci. La conduttrice è da sempre poco incline a cavalcare le polemiche e non ha mai voluto rispondere alle frasi di Giovanni Ciacci. In questo caso ha rotto il silenzio pronunciandosi in favore del noto costumista. Nel dettaglio, durante la rubrica di Jonathan Kashanian incentrata su programmi e personaggi televisivi Bianca Guaccero ha ricordato il suo esordio a Detto Fatto





Dopo aver raccontato di essere subentrata a Caterina Balivo “difficile subentrare in un programma fatto apposta per una conduttrice, in questo caso Caterina Balivo, quando ho fatto la richiesta al programma facevo tutt’altro, non avevo esperienza nel settore ma mi sono presentata dicendo che non so condurre, ma so recitare, ballare e cantare”, ha aggiunto riferendosi a Giovanni Ciacci: “Ci sono stati tanti cambiamenti in questo programma a cominciare da Giovanni Ciacci che per me era una grande guida”. Parole di elogio inaspettato da parte della conduttrice allo stilista che arrivano dopo anni di silenzio e presunte tensioni. Ora non resta che attendere l’eventuale risposta di Giovanni Ciacci ai complimenti di Bianca Guaccero.

Come spesso sta accadendo anche la puntata di Detto Fatto di mercoledì 16 marzo è stata oggetto di cambiamenti d’orario: è infatti andata in onda dalle 16 alle 17.15 circa. Sulle modifiche riguardanti l’orario la conduttrice Bianca Guaccero ha più volte detto: “I cambiamenti di orari lo ammetto non è facile non affrontarli ma al di là di tutte le polemiche siamo qui per un unico motivo, perché vi amiamo”.