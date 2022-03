“Dobbiamo farlo”. Bianca Guaccero, brutte notizie: l’annuncio su Detto Fatto delude il pubblico

Bianca Guaccero ha sorpreso tutti i telespettatori di ‘Detto Fatto’ nella giornata di lunedì 7 marzo. Rivolgendosi direttamente alle telecamere, la conduttrice televisiva è stata costretta ad annunciare una novità che non sarà certamente gradita. I seguaci assidui del suo format non volevano certamente apprendere questa notizia, che ha lasciato un certo malcontento. Ma lei non può fare altrimenti e quindi ha accettato le decisioni che sono arrivate dai vertici della Rai in queste ore.

Intanto, Bianca Guaccero è stata tirata in ballo per un’altra trasmissione. Iva Zanicchi ha fatto una previsione su chi possa essere la Medusa de ‘Il Cantante Mascherato’: “Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantato insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero. Lo pensano un po’ tutti”. Ecco dunque che secondo Iva Zanicchi, ma non solo lei, dietro la maschera della Medusa potrebbe celarsi la conduttrice di ‘Detto Fatto’. Tutto questo sarà ovviamente segreto fino allo smascheramento.

Proprio verso la fine dell’ultimo appuntamento di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero non ha solamente annunciato questo cambiamento improvviso, di cui vi diremo a breve, ma non ha non potuto nominare cosa stia succedendo in Ucraina. L’aggressione della Russia prosegue incessantemente e i morti aumentano sempre più, quindi la donna ha esclamato: “Concludo dicendo pace”. Sono bastate queste tre parole a lanciare un messaggio importantissimo a tutto il suo pubblico.





Purtroppo la trasmissione condotta egregiamente da Bianca Guaccero non sarà in onda dalle 15.15 alle 17.15 nella settimana appena iniziata. Infatti, la presentatrice Rai ha comunicato: “Tutta la settimana avremo questo orario per lasciare la linea al ciclismo”. E quale sarebbe questo orario? Dalle ore 15 alle 16.10. Quindi, anche se c’è un leggero anticipo sullo start, le puntate da qui al termine della settimana avranno una durata ridotta. I telespettatori potranno ammirarla solamente per poco più di uun’ora.

E proprio a causa del conflitto in Ucraina Bianca Guaccero era scoppiata a piangere alcuni giorni fa: “Scusatemi se sono sottotono, il periodo è quello che è e non sempre anch’io riesco a sorridere. Vi chiedo scusa se avete visto una Bianca un po’ diversa. Faccio appello alla vostra sensibilità. Dico una sola parola: pace”. Un appello davvero disperato della conduttrice.