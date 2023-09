“Nel 2009 lavoravo a Radio Italia, che produceva i miei album. Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Questa cosa mi ha un po’ intristito, ma ho le spalle abbastanza larghe”. Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi – all’epoca si chiamava Saranno Famosi – ha raccontato la sua nuova vita lontana dal mondo della musica e dello spettacolo.

Il cantante è stato il primo a vincere il talent di Maria De Filippi e sembrava avere la strada spianata per il successo. Nell’estate 2002 ha infatti preso parte al Tim Tour e viene scelto, assieme ad altri ragazzi della scuola di Amici, come testimonial della campagna pubblicitaria di quell’estate. Dopo la vittoria l’etichetta Sugar Music di Caterina Caselli produce e pubblica il suo primo album, Dennis, tra cui figurano come autori artisti del calibro di Mango, Elisa e Michele Zarrillo.

Dennis Fantina oggi, come è diventato il primo vincitore di Amici

“Cosa faccio in questo momento? Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Quando non canto lavoro al bar. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, ha detto Denis Fantina parlando della sua nuova vita.

Classe 1976, il cantante ha vinto Saranno famosi nel 2001. La sua sembrava una carriera destinata al successo, ma pian piano la sua fama va a scemare e si trova senza produttori e senza lavoro. Denis Fantina ha parlato dei lavori che ha dovuto fare per poter vivere: “Ho fatto anche il corriere espresso. Suonavo e citofonavo e quando arrivavo al piano la gente mi diceva ‘ma tu non sei Dennis Fantina?’. Accadeva tutti i giorni e mi chiedevano anche di cantare. Ma succede anche al bar che mi riconoscono”.

Per Denis Fantina è stata una gioia poter vivere quell’esperienza ad Amici e lavorare con artisti del calibro di Mango ed Elisa, ma ha anche detto che nel mondo della musica il talento non è tutto. “Contano tanto la fortuna, le amicizie, i contatti. Ad oggi se hai anche del talento è meglio, ma non sempre serve ad essere sincero. Cosa non ha funzionato per me? Magari ero nel posto giusto al momento sbagliato”, ha concluso l’ex cantante, che lo scorso anno ha partecipato al programma di Carlo Conti Tale e Quale Show.