Delia Duran è al GF Vip 6 da meno di una settimana ma ha già stretto amicizie e lasciato Alex Belli. Proprio così: arrivato in Casa l’ennesimo aereo arrivato in favore del marito e di Soleil Sorge la modella venezuelana ha preso la sua decisione. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo”, ha detto agli altri concorrenti.

Ma a proposito di Soleil Sorge, dopo il confronto obbligato in diretta nelle scorse ore la moglie di Alex Belli ha tentato il tutto per tutto e, colpo di scena, si è avvicinata a lei per fare la pace. Il tutto durante il party all’interno della Casa e con la scusa di parlare di Manila Nazzaro: ”Lei ti ama, amore, non lo sai ma è così e mi ha parlato molto bene di te” prova a dirle Delia Duran. E Soleil Sorge: “Abbiamo ben altro di cui discutere io e te”.

Delia Duran, colpo di scena con Soleil Sorge

A quel punto Delia Duran coglie la palla al balzo e cerca di avvicinarsi a Soleil Sorge: “Io e te dobbiamo chiarire alcune cose perché alla fine tu mi devi conoscere perché a volte, sì, sono stata durissima e abbiamo avuto dei confronti bruttissimi. Ma quella persona ti vuole bene”, dice ancora parlando dell’ex Miss Italia. “Per quanto riguarda Manila, capisco tutto, ma non sei tu che mi devi dire certe cose ma lei”, la reazione di Soleil.





“Abbiamo sbagliato tutti”, si lancia Delia Duran. Che poi continua: “Abbiamo sbagliato tutti, io compresa. Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te. Trovate un punto d’incontro”. Ma Soleil Sorge sembra non voler sentire ragioni e non si muove di un centimetro.

“Non sono io che devo trovare un punto d’incontro, io non ce la faccio più. Non mi è stata vicina in un momento in cui io sono stata male. È venuta solo quando ha visto che c’erano altre tre, quattro persone vicino a me. A un certo punto, per me le cose si rompono e allora dico basta, smetto di dare, decido di tirare le redini e capire chi sono le persone a cui voglio bene e a cui no. Voglio altro nella mia vita. Le persone che voglio veramente e che amo veramente, non ti deludono mai e mai ti mancano di rispetto”, la chiusa di Soleil Sorge dopo il tentativo della ‘rivale’ Delia Duran.