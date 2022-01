“So quello che voglio”. GF Vip, alcool e follia nella notte: Delia Duran e Costantino lo fanno davanti a tutti

Notte ‘brava’ al Grande Fratello Vip. Come ogni sabato gli inquilini si lasciano un po’ – in qualche caso parecchio – andare. D’altra parte con tutto lo stress accumulato nei giorni precedenti… Protagonista assoluta Delia Duran. La modella venezuelana e moglie di Alex Belli, ha conquistato l’attenzione di tutti fin da quando ha varcato la porta rossa. Fuochi d’artificio con Soleil Sorge che ha iniziato a perdere la sua sicurezza e ha mostrato segni di cedimento.

Negli ultimi giorni, poi, hanno fatto rumore le dichiarazioni, o meglio la gaffe a microfono aperto, di Giacomo Urtis. Tutto è avvenuto nell’ultima diretta di venerdì 28 gennaio. Mentre Delia parlava di amore libero con Adriana Volpe, dalla casa è arrivato uno ‘spiffero’: “Amore libero… come no? Fate le orge…“. Parole in musica del chirurgo dei vip. Poi è arrivato il sabato sera e Delia ha fatto girare la testa a qualcuno e qualcos’altro a qualcun altra.

Tra alcol e voglia di lasciarsi andare Delia Duran ha incendiato la notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Si è capito subito che non sarebbe stato un party come gli altri. La modella infatti se n’è uscita così: “Basta sono stufa. Adesso sono libera, una donna liberissima finalmente! Adesso mi levo anche il nostro anello”. Immediata la frecciata di Soleil Sorge: “Non capisco perché proprio ora. Non credo nemmeno sia per i due arrivati ieri”. I due, per chi fosse rimasto indietro, sono Antonio Medugno e Gianluca Costantino.





A Soleil la modella ha risposto a sua volta così: “No non c’entrano nulla questi due ragazzi carinissimi. Però sono una ventata d’aria fresca, gentili, carichi e portano tanta gioia e spensieratezza”. Nella telenovela infinita tra i tre d’improvviso scopriamo una certa complicità tra l’influencer e Delia. Soleil le consiglia di andarsi a divertire. E la moglie di Alex Belli non si fa pregare. Si dirige in piscina e lì viene raggiunta da Gianluca Costantino che, di fronte a cotanto ben di Dio, inizialmente sembra intimidito.

A rompere il ghiaccio per prima è stata proprio Delia Duran che si è abbarbicata sulle spalle di Gianluca Costantino. E si è pure esibita in alcune pose ‘very hot’ con il nuovo concorrente. A questo punto è arrivato il commento di Barù: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato, non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”. Ma non è finita.

La notte di Delia Duran ha provocato un’accesa discussione pure tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex Ued ha attaccato: “Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il C… a Delia, dai”. E lui: “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”. Beh, niente male come fuochi d’artificio…