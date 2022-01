Delia Duran al GF Vip 6 è arrivata da pochi giorni ma a parte la questione Alex Belli, che comunque resta argomento cardine delle sue conversazioni, si è aperta molto con le nuove coinquiline. Soprattutto con Miriana Trevisan, con cui ha stretto rapporti sin dal suo ingresso nella Casa.

Ma anche con Soleil Sorge, a cui dopo l’ultima diretta (quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio GF Vip 6) ha spiegato di essere attratta anche dalle donne. “Ci siamo divertiti, il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una sco… con una mia amica”, ha detto a bassa voce alla sua ‘rivale’ in amore subito dopo la puntata andata in onda lunedì 24 gennaio 2022.

Delia Duran ha avuto una storia con la vip

“Io sono fatta così, mi piacciono anche le donne. Lo dico tranquillamente, questo per farti capire che io e Alex eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”, ha aggiunto Delia Duran in un video che ha fatto subito il giro dei social. Poi nelle ultime ore è tornata sull’argomento ma durante una conversazione con la sua amica Miriana Trevisan.





Alla showgirl Delia Duran ha confessato di aver avuto una storia segreta con un nome molto conosciuto dalle cronache rosa. Così ha fatto intendere a Miriana Trevisan quando quest’ultima le ha chiesto quale fosse il suo prototipo di donna: la moglie di Alex Belli, per spiegarle bene il suo tipo ideale, ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei.

Aida Yespica aveva confessato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW January 26, 2022

La regia del GF Vip 6 ha subito staccato inquadratura, ma troppo tardi perché il nome si sente nel filmato subito comparso sui social. In realtà già nel 2020 la stessa Aida Yespica durante Rivelo, il programma di Lorella Boccia, aveva confidato di aver avuto una storia con una famosa: “In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.