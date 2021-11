Un’altra Delia Duran, in tutti i sensi a detta del pubblico del GF Vip 6. Nel corso della 22esima diretta del reality, come annunciato da giorni, c’è stato il tanto atteso faccia a faccia tra la modella venezuelana e il marito Alex Belli.

“Cinque mesi fa, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio – ha esordito lei nel salone della Casa – Sono passati tre anni da quando il destino ci ha fatto incontrare. Voglio dei chiarimenti. Non voglio rovinare il tuo percorso, sappi però che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà”. E poi: “Soffro per quello che si dice su di voi fuori da qui, non voglio limitarti in questo percorso ma ci sono alcune cose che sono esagerate”, ha continuato Delia Duran riferendosi all’atteggiamento di lui con Soleil Sorge.

Delia Duran diversa al GF Vip 6

Alex Belli l’ha rassicurata: con Soleil Sorge c’è solo una bella amicizia. “Amo soltanto te”, ha detto più e più volte a Delia Duran mentre la coinquilina assisteva alla scena in salotto. Questo confronto a tre è stato pesantemente criticato sui social (“Che falsi! Si vede lontano un miglio che è tutto preparato”, “Delia ha la faccia di quella a cui non frega niente e sta lì solo per pubblicità”), dove si è anche molto parlato del “nuovo look” della moglie dell’attore.





Venerdì sera Delia Duran si è presentata al GF Vip con un abito lungo dalla scollatura profondissima che per la cronaca è stato disegnato da Ana Paula Rocha per Babylon. Molto, molto sexy. Ma quello che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato il nuovo make up, che l’ha resa molto diversa, come hanno scritto alcuni utenti sui social.

“Ma sono due persone diverse”, ha scritto più di qualcuno mentre andava in onda il faccia a faccia riferendosi alle incursioni precedenti di Delia Duran, nel giardino della Casa e nello studio del GF Vip 6. E poi: ”Ha cambiato truccatrice”. Venerdì sera niente labbra nude e zigomi scolpiti, ma rossetto scuro e blush più morbido e caldo sulle guance per la modella.