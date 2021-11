Delia Duran, il tanto atteso faccia a faccia con Soleil Sorge ha come teatro lo studio del GF Vip 6. La moglie di Alex Duran ha affrontato la concorrente in diretta, nella puntata di venerdì 13 novembre 2021. I toni si sono subito fatti accesi: “Sei una leonessa? Ma io sono una pantera ciccia mia, ricordati che sono latina, ok? – è partita Delia Duran – Sei stata tu a creare questo teatrino e a provocare mio marito. Una donna non dovrebbe avere alcuni atteggiamenti. Dovevi fermare un amico e respingerlo e invece sei andata oltre. Mettiti nei miei panni di moglie”.

E poi: “Se io non fossi venuta qui, chissà dove saresti arrivata. L’hai trascinato sotto le coperte. Quindi per me sei una gatta morta. Io l’attrice la faccio di professione, ma non qui e nella vita reale. Il tuo comportamento mi dimostra bene quella che sei. Tu sei una manipolatrice e giochi con la sensibilità di Alex per portarlo dove voi. Posso dire che mio marito è caduto come un coniglio nella tua trappola. Io voglio mostrare la Soleil che sei veramente”.

Delia Duran demolita dopo lo scontro con Soleil Sorge

Soleil Sorge non si è lasciata intimidire da Delia Duran, tutt’altro.“Smettila di dire che sono io che ho provocato tuo marito. Dovresti preoccuparti del tuo compagno, più che di me”. “Che pena che provo in questo momento. In questo momento mi spiace vedere la tua personalità così scadente. Io se fossi una moglie mi vergognerei di fare certe sceneggiate. Evidentemente non sei così sicura del tuo rapporto con tuo marito”, le ha risposto definendo poi questa scena “pietosa” e “peggio di una telenovela latinoamericana”.





Dopo essersene dette di tutti i colori, Delia Duran ha ammesso che vorrebbe entrare nella Casa per tenere sotto controllo la situazione, ma quando Alfonso Signorini le ha chiesto se avesse bisogno di avere un confronto anche con Alex Belli ha rifiutato “per lasciarlo libero di riflettere”. Tutti di sasso, ma a quel punto Adriana Volpe è “esplosa”: “È paradossale, hai fatto una scenata. Non hai il desiderio di parlare con il tuo compagno?”.

L'atmosfera in studio diventa sempre più calda con Soleil e Delia… 🔥🔥🔥#GFVIP pic.twitter.com/BgGJk7uXns November 12, 2021

Adriana Volpe è tornata sul dubbio che Delia Duran sia veramente sposata con Alex Belli. Anche secondo Sonia Bruganelli si è detta sorpresa dell’atteggiamento della modella, decisa a non incontrare il marito. Ha preferito continuare ad attaccare Soleil e l’opinionista è sbottata di nuovo. In generale, per la maggior parte del pubblico che commentava lo scontro tra le due sui social la scena vista in studio è stata davvero “imbarazzante”.