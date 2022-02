Delia Duran e Alex Belli sono di nuovo uniti. Così almeno pare, perché nonostante lei abbia detto più volte di prendersi una pausa da quando l’attore è tornato nella Casa le cose sembrano cambiate. La coppia ha subito provato a chiarire le ultime vicende: hanno discusso poi hanno fatto pace, hanno litigato di nuovo e si sono baciati con passione.

Poi, nella giornata di mercoledì, le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso il momento in cui Alex Belli trascina con sé Delia Duran nel bagno della stiva. “Qua fa un po’ freddo”, dice guardandosi intorno prima di essere attirata in bagno. E poi “Non posso, non posso”, ma un attimo dopo chiude la porta dietro di sé.

Delia Duran e Alex Belli, arriva la conferma

In bagno le telecamere non ci sono, dunque chi guardava la diretta del GF Vip 6 in quel momento non ha potuto fare altro che udire i suoni che arrivavano dall’interno. Suoni confusi che molti hanno interpretato come sospiri e baci soffocati. Minuti interminabili di rumori prima del silenzio totale. È vietato chiudersi in bagno in due, dice il regolamento del reality, dunque tanti utenti hanno gridato alla squalifica.





Ma al di là dei commenti sul comportamento contrario alle regole, per tanti ci sono pochi dubbi: Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un rapporto intimo nel bagno della stiva. E a quanto pare sì, è successo, perché la modella ne ha parlato nella notte con Lulù Selassié e commentato: “È stato bellissimo…”.

Insomma, sembra essere di nuovo amore tra Alex Belli e Delia Duran. Che dopo il momento di passione hanno parlato del loro rapporto stretti l’uno nelle braccia dell’altra. Lei, visibilmente emozionata, è scoppiata di nuovo in lacrime e lui ha provato a tranquillizzarla:“Fidati, non dobbiamo perdere quello che siamo. L’unico modo per guarire è l’amore”. “Per questo in questo momento sono con te, ho seguito il mio cuore – le parole della modella – Sentivo le farfalle, il tuo cuore palpitare, questa è la dimostrazione che nonostante tutto comanda il cuore”.