Alex Belli, ancora tu. Ma non dovevamo non vederci più? L’attore da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, sesta edizione, torna a far parlare di sé. Anzi, stavolta a far parlare è quel pezzo di figliuola della moglie, al secolo Delia Duran. Professione modella. E sì che, intendiamoci, pure Alex non è che sia proprio uno da buttare, eh. Pensate a quante ‘pulzelle’ l’ex CentoVetrine avrà fatto girare la testa e perdere il senno. Che già, in generale, non è che abbondi nelle teste di tutti.

Fra queste e fra le più recenti va annoverata senza tema di smentita tale Soleil Sorge, influencer italo-americana tutt’ora tra i protagonisti del reality di Alfonso Signorini. Il ‘menage a troi’ che ha visto protagonisti Alex il bello, la moglie Delia e la ‘reclusa’ Soleil ha fatto parlare talmente tanto che pure gli altri inquilini della Casa si sono lamentati dell’eccessivo spazio concesso al trio. Comunque, adesso che l’ex gieffino è tornato a casa in tanti si sono chiesti che fine farà la sua relazione.

Alex Belli è stato protagonista con Soleil Sorge di una delle relazioni più discusse del Grande Fratello Vip. Se all’attore non manca il fisico per incantare le rappresentanti del gentil sesso, non è che Soleil scherzi. Dalla mamma Wendy Kay la vippona ha preso l’avvenenza, ma si dice che dal papà abbia preso la durezza del carattere. Si dice, perché in realtà mentre sulla mamma sappiamo molte cose, sul padre le informazioni sono pochissime. Sappiamo che quando è venuta in Italia Soleil ha iniziato il liceo a Sulmona, proprio dal genitore. Per il resto mistero fitto fitto.





Così come è mistero, anzi era mistero, sullo stato di salute della storia tra Alex Belli e Delia Duran. Già, perché adesso Delia ha parlato rispondendo ai fan su Instagram. “Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa. Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano… mi sembra di vivere un brutto sogno! Sì, sono una donna che ama… ma non so se sono stata amata. Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?

Non solo la liaison tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge, ma pure la decisione di Delia di parlare con quest’ultima al GF Vip è stata criticata. Ad un utente la modella risponde: “Ok, lo ammetto. È stata una scelta impulsiva e non so ancora se ho fatto bene. Però come si fa a fermarsi quando in gioco c’è l’amore della vita? Ancora oggi non so se la scelta che ho fatto sia quella giusta e le vostre risposte mi stanno aiutando a capire la situazione quale sia. Affrontarla da dentro non è facile, anzi. Quando si è all’interno di una situazione del genere tutto è amplificato”. Dunque, pace fatta? Ah, chi ci capisce qualcosa è bravo. Anzi bravissimo.