Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e subito sono partite le chiacchiere sui social. C’è grande attesa per quello che succederà mentre, c’è da giurarci, fuori Alex Belli non vivrà benissimo la situazione. I fan del programma, da parte loro, non hanno dubbi. Interpellati da Mattino 5, che sulla sua pagina social ha scritto: “Delia si scaglia contro Alex Belli in diretta, prima di entrare nella casa del @grandefratellotv: “mi prendo una pausa”. Cosa ne pesante?”, non hanno avuto dubbi.



“Che sono tutti ridicoli… e che ormai questa trasmissione mi disgusta…principalmente da Alfonso Signorini alla Katia Ricciarelli e quant’altro così via…”. E ancora: “E tutto recitato. Alex e Delia Duran loro due sono d’accordo vedrai”. Insomma parole nette, anche se sembra che qualcosa quando Alex era dentro la casa sia successo. A lanciare la bomba è proprio Mattino 5.

Nel programma di Federica Panicucci c’era ospite infatti il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha seguito la vicenda tra Delia Duran e Carlo Cuozzo. Il fotografo ha raccontato che tra loro non c’è stato di certo solo un semplice bacio. Delia Duran e Carlo Cuozzo hanno continuato a baciarsi anche fuori dal locale. E poi chissà cos’altro hanno fatto.







Una versione che cozza con quella che Delia Duran aveva dato. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. Delia aveva così ammesso di aver orchestrato il finto tradimento allo scopo di attirare le attenzioni del marito, Ma Carlo Cuozzo, ovvero l’uomo immortalato dei suddetti scatti focosi insieme alla modella, aveva voluto dire la sua sul suo profilo Instagram.



Cuozzo aveva smentito la versione riportata da Delia Duran, precisato come la loro non sia stata assolutamente una storia finta. “Non mi sono prestato a nulla. Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore, con testimone la sua amica. Mi dispiace, ma ammettere di essere cornuti è difficile”.