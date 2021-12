A pochi giorni dall’uscita di Alex Belli non si fermano le chiacchiere su lui e Delia Duran. A parlare è l’ex marito di lei Marco Nerozzi nei giorni scorsi condannato per riciclaggio. Una vicenda risalente al 2017 e riguardano una questione di denaro, i 2 milioni di euro, considerati provento del reato di sfruttamento di prostituzione. I soldi sarebbero poi stati trasferiti tramite bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito di San Marino. Ma in tutto ciò Delia Duran non c’entra.



Per l’ex marito di Delia Duran la pena, oltre a stabilire quattro anni e due mesi di carcere, è anche quella di dover pagare 4.000 euro di multa, a cui vanno aggiunti due anni di interdizione dai pubblici uffici e la confisca del denaro posto sotto sequestro. Per chi se lo fosse perdo nel lungo periodo di Alex Belli al GF Vip, Delia Duran e Marco Nerozzi, hanno vissuto insieme otto anni.



Marco Nerozzi ha svelato qualche segreto sul settimanale Nuovo. “Quando Delia Duran stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, ha superato un provino e recitato in tre fiction. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda.







“Quando è tornata mi ha lasciato. Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche” ha dichiarato. Secondo l’ex marito poi Delia Duran: è stata manipolata da Alex Belli.



“È stata manipolata da Alex, come le altre prima di lei Katarina, Mila Suarez. Belli è uno che usa le donne per prendere cachet in tv” ha spiegato Nerozzi, esponendo il suo punto di vista sulla relazione tra la ex moglie e l’attore. Poi sul GF Vip. “Si capisce che erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente” ha spiegato. “Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?” ha concluso l’ex marito di Delia Duran.