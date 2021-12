“Delia, ti avverto…”. Nuova brutta voce su Alex Belli, l’attore smascherato da chi lo conosce bene

Delia Duran dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip tra poche settimane. La sua presenza sembra ormai certa. A lasciarlo capire era stato Alex Belli. Alex contro cui si scaglia una delle sue ex fiamme che già nelle scorse settimane lo aveva attaccato pesantemente. “Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una cosa pazzesca. Quando uno è abituato a cambiare le donne secondo voi è amore?”.



“Per lui va benissimo avere una compagna attrice, con l’amore non si gioca”. A parlare così era stata Mila Suarez che poi aveva aggiunto: “è innamorato solo di sé stesso”. Non bastasse questo pesantissimo attacco ore Mila ha deciso di inviare una lettera a Delia Duran. Lo ha fatto attraverso le colonne della rivista Di Più. “Delia mi dovresti quasi ringraziare, hai Alex perché io ho detto no. Per lui sarai sempre una seconda scelta”.



“Il suo sguardo ti ha rapito ancora, e mi spiace dirlo, umiliandoti e umiliando tutte noi donne. Mi permetto di darti un consiglio, stai in guardia perché anche se si dichiara pentito giurando di amarti, lui ti tradirà ogni volta che lo desidera. Continuerà ad avere tutte le donne che vuole”. Parole che avranno colpito Delia Duran. Ma Mila Suarez ha rincarato la dose.







“È dipendente dalla popolarità, dalla voglia di successo. Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran. Alex si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera”.



Quindi l’ultima stilettata e dolore inflitto a Delia Duran. “Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perché è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil, perché è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata”.