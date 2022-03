“Non sta bene”. GF Vip, la rivelazione su Delia Duran da fuori la Casa: “Me ne sono accorta così”

Non ci siamo dimenticati di loro, tranquilli. Al Grande Fratello Vip ci sono due donne che stanno calamitando su di loro le attenzioni dei telespettatori. Una è la principessina Lulù Selassié, che recentemente è stata rimproverata, ma in modo gentile, dal buon Barù. Un personaggio che assomiglia a un orso marsicano con quel fisicaccio, ma dentro è morbido come un budino.

L’altra è la super modella Delia Duran, attrice e showgirl di origini venezuelane che, come ben sapete, è coinvolta nel triangolo stra-chiacchierato con Alex Belli e Soleil Sorge. Entrambe, ci riferiamo a Lulù e Delia, sono già in finale.

Sul problematico triangolo nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran piomba adesso – nuovamente – l’ex dell’attore Mila Suarez. Il magazine Nuovo riporta delle dichiarazioni ‘bollenti’: “Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne, lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà”.





E non è la prima volta che Mila Suarez usa toni molto chiari sul suo ex Alex Belli. Già in passato, eravamo a dicembre, Mila Suarez si era espressa in questi termini: “Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una cosa pazzesca. Quando uno è abituato a cambiare le donne secondo voi è amore?”.



Una situazione che se non fosse drammatica sarebbe tragicomica. Invece è tutto vero. Delia, innamorata, evidentemente, di Alex, passa l’inferno quando lo vede tra le braccia di un’altra donna. Ma intanto, proprio nelle ultime ore, Belli si esprime così sul suo profilo Instagram: “Abbiamo lottato tanto per la nostra Vita, per il nostro Amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE ❤️ è più forte di tutto”. Sarà davvero così? Comunque, tanto per essere chiari. Prima era un triangolo. Adesso siamo al quadrato….