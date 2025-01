“Deciso così”. Helena Prestes rompe il silenzio dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello. La fotomodella brasiliana poco fa ha pubblicato un messaggio rivolto ai propri fan, informandoli di aver preso una decisione. E anche questa volta Helena ha spiazzato tutti. Nella serata di lunedì 13 gennaio, la modella brasiliana è uscita sconfitta al televoto che la vedeva opposta a Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Helena, nei giorni scorsi, è rientrata temporaneamente nella Casa per avere un chiarimento con Lorenzo Spolverato e poi in studio con Jessica Morlacchi. Ma finora non aveva ancora svelato quali sarebbero stati i suoi piani per il futuro.

L’eliminazione di Helena è stata una doccia fredda per la maggioranza del pubblico. Tutti la davano tra i possibili finalisti. Per i fan che l’hanno sostenuta, è una ferita ancora aperta. Come ricordato da Alfonso Signorini, la sua uscita dalla casa ha fatto scoppiare una vera rivolta social. In tanti stanno chiedendo il ripescaggio di Helena. Cosa sta succedendo adesso.

“Deciso così”. L’annuncio di Helena Prestes spiazza tutti, cosa succede dopo il Grande Fratello

La lettera di Helena parte dalla fine: “Uscire dalla casa del Grande Fratello dopo quattro mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e momenti indimenticabili, è un’esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna”.“Sono profondamente grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e di inviarmi così tanto amore, dentro e fuori quella casa – scrive ancora Helena -. L’energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile e non smetterò mai di dirvi grazie. Un ringraziamento speciale va al Grande Fratello, ad Alfonso Signorini, alla produzione e a Mediaset per aver reso possibile questa avventura incredibile, che porterò sempre nel cuore”.

Poi la fotomodella svela quali sono i suoi piani: “Ma sapete qual è la parte più bella? Che questo non è il finale del viaggio, ma solo l’inizio. È ora di costruire insieme un futuro pieno di sogni, autenticità e libertà. La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo in Brasile, con un sogno nel cuore e una valigia piena di speranze – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino. Parlo 5 lingue, ma c’è un linguaggio che supera qualsiasi confine: quello delle emozioni. E continuerò a raccontarlo ogni giorno, con voi al mio fianco. Con tutto l’amore del mondo, Helena”.

Il messaggio di Helena è stato accolto con gioia dai suoi tantissimi fan, non solo italiani e brasiliani. Per Helena infatti sono arrivate testimonianze di affetto e sostegno da ogni angolo del mondo. Di sicuro questa resterà uno dei personaggi più iconici di questa edizione del Grande Fratello. Non a caso anche Beatrice Luzzi, ha affermato che la sua eliminazione è stato un danno per la trasmissione.