Netflix, è pronta la rivoluzione sugli account condivisi. Dopo le anticipazioni e una serie di test in America Latina, arriva la stretta da parte del colosso dello streaming. Tali decisioni rientrano nella strategia di Netflix mirata a rimpinguare le casse della società dopo una prima emorragia di abbonati. Lo scorso aprile, infatti, per la prima volta in dieci anni è diminuito il numero degli utenti con una perdita di circa 200mila iscritti in meno rispetto alla fine dell’anno precedente.

E allora vale la pena leggere cosa scrive Netflix a proposito degli account condivisi come riporta la pagina del Centro assistenza sul sito della piattaforma. La notizia è stata rilanciata dal portale Netflixmania.it. Un account Netflix “è destinato a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico”. E, ancora, “Le persone al di fuori del tuo nucleo domestico dovranno usare un account proprio per guardare Netflix”. Insomma se la fino ad ora la piattaforma ha chiuso un occhio sugli account condivisi, arriva la stretta contro la condivisione delle password. Pertanto nei prossimi mesi l’azienda si adopererà per “bloccare” tutti coloro che condivideranno la propria password con altri utenti “non della famiglia”. La condivisione degli account riguarda 100 milioni di utenti.

Leggi anche: Netflix & co., la Svizzera vuole metterli in riga





La stretta di Netflix, addio alle password condivise

La domanda più semplice che si stanno ponendo gli utenti riguarda il modo in cui l’azienda riuscirà a individuare chi è sotto lo stesso tetto. “Per assicurarti che i tuoi dispositivi siano associati alla posizione principale, collegati al Wi-Fi della posizione principale, apri l’app o il sito web di Netflix e guarda qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni”. Quindi i furbetti sono avvertiti e l’azienda “utilizzerà informazioni quali “indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account Netflix”. In sostanza, si potrà accedere esclusivamente con dispositivi collegati agli indirizzi IP riconducibili a quelli della posizione principale, ovvero del proprio domicilio.

Per quanto riguarda l’uso di Netflix in viaggio, il colosso dello streaming ha pensato anche a questo: “Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo – si legge sul sito – di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account”. Quindi in mancanza di un codice di accesso temporaneo che è collegato a sua volta all’account originario è impedita la visione.

Infine sul numero delle persone che possono guardare Netflix contemporaneamente, valgono le regole relative alla tipologia di abbonamento sottoscritto, purché avvenga nella stessa abitazione del nucleo familiare. Quindi l’account Base, al prezzo consente l’accesso da un solo dispositivo e prevede contenuti a definizione standard, si legge su Netflixmania.it. Il piano classico o Standard, il più diffuso, il quale comporta la visione di film e serie in Full HD e consente l’accesso a due dispostivi contemporaneamente. Infine, sottoscrivendo il pacchetto Premium, tutti i titoli potranno essere visti in Ultra-HD: in questo caso, l’accesso è consentito a ben quattro dispositivi in contemporanea.