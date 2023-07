Si è scoperta un’altra notizia riguardante la Rai. I vertici hanno preso una decisione, disponendo la sospensione di una trasmissione che da diversi anni faceva compagnia al pubblico. A confermare tutto è stato il responsabile della distribuzione, Coletta, nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi. Ma ovviamente potrebbero esserci ulteriori novità nei prossimi mesi, come ha paventato il diretto interessato nelle scorse ore.

A proposito di quanto stabilito dalla Rai, oltre a questa decisione relativa alla sospensione di una trasmissione, c’è stata un’altra notizia a fare rumore e ha fatto riferimento a Massimo Giletti. L’ad della tv di Stato, Roberto Sergio, ha dichiarato: “Giletti è contrattualizzato con La7” ha spiegato, nonostante la chiusura anticipata di Non è l’Arena avesse amplificato le voci sul suo conto. “Non escludo che in futuro possa essere interessante per l’azienda” ha concluso. Parole che non hanno convinto tutti.

Leggi anche: “Perché la Rai gli ha detto no”. Massimo Giletti a secco, l’accordo è saltato all’ultimo





Rai, presa una decisione: c’è la sospensione di una trasmissione

Un po’ a sorpresa i telespettatori hanno appreso direttamente dalla Rai di questa inaspettata decisione. Dopo aver fatto un’attenta valutazione, Stefano Coletta e gli altri hanno preferito che ci fosse la sospensione di questa trasmissione, in attesa di ulteriori prese di posizione future. Non stiamo parlando quindi di una cancellazione totale, ma certamente di un rinvio ormai ufficiale. Dato che non vedremo il programma nel periodo dell’anno precedentemente prestabilito.

Ad essere sospesa è la trasmissione Danza con me di Roberto Bolle, che andava in onda il primo gennaio. Queste le parole di Stefano Coletta: “Roberto Bolle non sarà più in apertura dell’anno, ma si sta ragionando su una nuova collocazione“. Come rivelato dal sito Gossip e Tv, c’è stato un calo degli ascolti televisivi soprattutto nell’ultima edizione, quando lo spettacolo era stato visto solamente da 2 milioni e 798mila telespettatori con share del 17,90%.

Dunque, il programma di Bolle in onda a Capodanno era trasmesso dal 2018 ma ora non lo rivedremo più il primo giorno dell’anno. Tra l’altro, la prima edizione ottenne anche un importante riconoscimento, la vittoria del Festival della Rosa d’oro. Staremo a vedere se e quando sarà mandato in onda dalla Rai.