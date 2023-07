La decisione sul GF Vip di Pier Pier Silvio Berlusconi. Tanto per cominciare il direttore supremo di Mediaset ha deciso che non ci sarà più il “vip” nel marchio del programma che da ora si chiamerà solo Grande Fratello. A riportare la notizia è TvBlog che fa inoltre sapere che sarebbe stato firmato l’accordo di una messa in onda fino al 2026. Insomma, anche se iper criticato da Pier Silvio Berlusconi sembra che in termini economici (pubblicità e share), il GF Vip abbia ancora grande successo.

Ed è per questo (e solo per questo probabilmente) che il direttore ha trovato un accordo con Endemol e Banijay e ha rinnovato il contratto col reality show per altre quattro edizioni. Per farla facile quindi, l’edizione che andrà in onda questo inverno, sarà seguita quella che sarà realizzata nell’inverno del 2024. Seguirà poi quella nell’inverno del 2025 e anche quella che sarà trasmessa nel 2026. Parliamo quindi di edizioni che arriveranno al numero 11. Proprio così, vedremo fino al GFVip 11 anche se non più“Vip”.





TVBlog fa sapere: “Il Grande Fratello è un elemento irrinunciabile per il palinsesto di Canale 5. […]Un programma che copre due prime (e seconde) serate di Canale 5 a settimana, con uno share del 20%. In una rete in cui fiction e film faticano spesso ad arrivare a 15%”. […] Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Pier Silvio Berlusconi però ha deciso, intelligentemente per il discorso di cui sopra, di scommetterci ancora”.

Tra l’altro, come abbiamo già raccontato qualche volta, quella di quest’anno sarà un’edizione ibrida: il cast infatti sarà composto per la prima volta da personaggi famosi e da personaggi sconosciuti che “non vivono di social, ma si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare”. Insomma, Pier Silvio Berlusconi vuole aprire ad una televisione non solo trash, alle discussioni tra vip (che diciamoci la verità, sono sempre le stesse).

Sembra poi che in studio, per alzare l’asticella culturale del programma, ci sarà solo un’opinionista: la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. Insomma, grande rivoluzione a casa Mediaset. La nuova era di Pier Silvio è appena iniziata.

