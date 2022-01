Un ritorno di quelli che faranno parlare e non poco. Succederà il prossimo 10 gennaio e sarà una sorpresa per Soleil Sorge. A lanciare la bomba è il sito Whoopse che dà per imminente il suo ritorno nella casa. Stavolta non come concorrente, ma come ospite, per fare una sorpresa alla sua inseparabile amica ex volto noto di Uomini e Donne, da lei più volte nominata da quando è tornata alla sua routine. Ma non basta perché secondo Oggi la modella potrebbe presto partecipare ad un altro reality.



Dayane Mello potrebbe infatti prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che partirà, come lo scorso anno, a staffetta dopo il Grande Fratello Vip che si concluderà a marzo. Se le indiscrezioni venissero confermate si tratterebbe della seconda volta per l’ex gieffina, già approdata in Honduras nel 2017. Intanto tutti gli occhi sono puntati su lunedì prossimo.



Sempre Whoopse aveva rilanciato poi un’altra notizia su Dayane Mello. Il suo ritorno, con tanto di foto e bacio, con Andrea Turrino. “Dopo aver affermato, solo pochi giorni fa, di non essere innamorata di Andrea Turino, Dayane Mello sembra comunque intenzionata a portare avanti la frequentazione con l’imprenditore”.







“Nonostante la modella abbia rifiutato la richiesta di fidanzamento da parte del ragazzo, poichè non ancora pronta ad aprire nuovamente il suo cuore e a impegnarsi, i due sembrano più uniti che mai.Il Capodanno trascorso insieme sulla neve di St. Moritz – insieme alla figlia di lei, Sofia, e al fratello Juliano – sembra però aver consolidato il loro rapporto fino a farli avvicinare ulteriormente”.



“Ecco Dayane Mello e Andrea mentre passeggiano mano nella mano nel quadrilatero della moda, a Milano, e si scambiano baci e abbracci prima di risalire in auto nel parcheggio dell’hotel Four Season. La coppia appare sorridente e affiatata, chissà che, nonostante le numerose esitazioni di lei, Turino non sia riuscito finalmente a conquistare la modella”.