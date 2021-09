“Non doveva vincere lui?”. GF Vip, la bomba senza precedenti di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi. Quel terribile sospetto sul televoto…

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Ma si parla ancora dell’ultima, quella che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi. Ad alimentare le discussioni è Dayane Mello, la modella brasiliana che fino all’ultimo era convinta di poter strappare la vittoria. D’altronde i rapporti tra i due non sono mai stati rosei. Non lo erano dentro la casa e non lo sono adesso. Anzi ci sono stati anche diversi scontri tra la modella e l’influencer.

Tutto nasce dall’ufficializzazione del cast da parte dello staff del GF Vip. Tra i concorrenti ci sarà anche Soleil Sorge, grande amica di Dayane. Ebbene proprio la Mello ha voluto far sentire tutto il suo sostegno all’amica: “Il mio amore sarà la più grande rivelazione di questo programma. Non ci sarà nessuno come lei. Ti amo con tutto il mio cuore”. Ma allo stesso tempo sono arrivate parecchie critiche alle due e così si è tornati a parlare delle modalità che portarono alla vittoria di Tommaso Zorzi.

In particolare si è parlato della questione televoto che nel corso della finale del Grande Fratello Vip 5 si sarebbe inceppato. Dayane Mello contava moltissimo sui voti dall’estero, avendo molti fan sudamericani. Di fronte alle discussioni provocate dalla modella una fanpage di Tommaso Zorzi ha scritto: “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“. A questa frase la modella brasiliana ha risposto: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva”.





Insomma pare proprio che tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi le cose non vadano ancora. Ma il botta e risposta coi fan è proseguito: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così? Non è affatto carino. Tommaso è stato una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu”. Ma Dayane ha ribattuto: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”.

La discussione è andata avanti e qualche utente ha dato ragione a Dayane Mello: “Infatti si è visto alla fine quanto è maligno (Zorzi. ndr). E poi ti ricordo che ha vinto perché hanno bloccato i voti e NESSUNO quel giorno riusciva a votare. Casualità o avevano paura del Brasile e di tutta l’America latina?”. Parole che hanno trovato il pieno appoggio della modella che ha commentato con un cuore. Per poi concludere: “Prego Dio che non succeda questa cosa con Soleil”.