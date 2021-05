“Il cancro di mia mamma, non fatelo”. Dayane Mello, la terribile notizia poi l’appello

Momento difficile per Dayane Mello. Nonostante il successo dovuto alla partecipazione al Grande Fratello Vip e la notorietà ricevuta, la modella brasiliana continua a fare i conti con il destino. Quando era all’interno della casa è stata raggiunta dalla notizia della morte del fratello Lucas a causa di un incidente stradale. Avrebbe anche voluto abbandonare il reality e andare in Brasile a trovare la famiglia, ma per le restrizioni dovute alla pandemia ha preferito restare in Italia e si è fatta coccolare dall’affetto dei compagni di avventura.

A distanza di mesi la modella aveva voluto ricordare il fratello con due tatuaggi. Si è fatta incidere sulla sua pelle il nome di Lucas ma non solo. Sul braccio si è anche tatuata le coordinate della stella dedicata a suo fratello dai fan. Anche Juliano, l’altro fratello di Dayane Mello, aveva di recente mostrato un tatuaggio dedicato al fratello minore.

Poi negli ultimi giorni Dayane Mello ha raccontato su Instagram il dramma che sta vivendo sua mamma: è malata di tumore. “Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro”, ha detto l’ex gieffina. “Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, ha aggiunto. Quindi ha ringraziato mamma e papà per averle donato la vita. Immediata la reazione dei suoi numerosissimi fan che virtualmente e sui social, le hanno espresso vicinanza cercando di darle sostegno e supporto emotivo per la delicata vicenda relativa alla mamma





E dopo questo annuncio tantissimi, fan sparsi ovunque nel mondo si sono mobilitati attivando delle donazioni per aiutare Dayane Mello. Tuttavia la modella ha lanciato un appello a tutti coloro che si sono prodigati per aiutarla. Infatti ha chiesto di non inviare più soldi. Su Instagram Dayane Mello si è detta felice e orgogliosa dei suoi fan e davvero grata per tutto il supporto e sostegno su cui può contare ormai da mesi, da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia dove è stata una delle protagoniste indiscusse.

A detta di Dayane, però, non è giusto ricevere queste donazioni visto che ci sono persone che hanno più bisogno di lei e della sua famiglia. Chiare le parole di Dayane Mello ai suoi follower che sono più di un milione: “Ci sono persone che hanno bisogno più di me di aiuto. Concentriamoci sulle persone che hanno bisogno di cibo, medicine e tanto amore. Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi, vi amo”.