Un anno terribile per Dayane Mello, costretta ancora una volta a fare i conti con il destino. La showgirl lo ha annunciato poco fa sui social attraverso una storia Instagram nella quale si è mostrata commossa a provata. Solo pochi mesi fa Dayane Mello aveva perso il fratello Lucas, morto a 27 anni lo scorso 2 febbraio. A dare la notizia era stato l’altro fratello di Dayane, Juliano. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – aveva scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Poco dopo sul profilo Instagram di Dayane Mello era apparso questo post: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

Era stata poi la produzione del GF Vip ad annunciare a Dayane Mello la tragedia. A distanza di mesi la modella aveva voluto ricordare il fratello con due tatuaggi. Si è fatta incidere sulla sua pelle il nome di Lucas ma non solo. Sul braccio si è anche tatuata le coordinate della stella dedicata a suo fratello dai fan. Anche Juliano, l’altro fratello di Dayane Mello, aveva di recente mostrato un tatuaggio dedicato al fratello minore.





A differenza della modella, però, lui aveva preferito incidere il nome per intero. Un lutto a cui non è stato dato il tempo di essere metabolizzato. “Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro”, ha dichiarato Dayane. “Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, ha aggiunto. Immediata la reazione dei suoi numerosissimi fan.

Tanti i cuori e i commenti arrivati per esprimere vicinanza cercando di darle sostegno e supporto emotivo per la delicata vicenda relativa alla mamma. Un rapporto ambivalente quello tra Dayane Mello e la madre, denso di attriti, accantonati davanti al dramma della malattia che la modella vuole aiutare a combattere con tutta la sua forza.