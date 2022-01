Al GF Vip 6 una nuova e attesissima puntata è andata in onda venerdì 7 gennaio 2022. Puntata di ramanzine (ma non di squalifiche come ci si aspettava) ma anche di sorprese come quella di Dayane Mello. La modella brasiliana, grande protagonista della scorsa edizione del reality, è molto amica di Soleil Sorge, conosciuta durante Pechino Express. L’influencer non si aspettava di vederla in giardino e ha pianto di gioia non appena l’ha vista.

“Hai visto amica mia sono qui per te – le parole di Dayane Mello – Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso”.

Dayane Mello al GF Vip 6 conferma la storia con Andrea

“Non hai idea dell’esercito che hai fuori, non litigare con la gente, non ti porterà da nessuna parte. Hai bisogno di un po’ di leggerezza. Sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano”, ha aggiunto Dayane Mello di fronte a una Soleil Sorge in lacrime, felicissima di averla vista.





Soleil Sorge dice di non vedere l’ora di raccontarle tutto, poi una parentesi gossip quando Dayane Mello parla di Andrea. “Ho fatto un Capodanno bellissimo con Andrea e Sofia (sua figlia, ndr), ti saluta e ti aspettiamo fuori. Lui mi ha cambiato un po’ la vita, sono davvero felice”. Questo Andrea è Andrea Turino, e le parole della modella confermano dunque la storia nata quest’estate che sembra procedere a gonfie vele.

Ma a quel punto Alfonso Signorini ha voluto ulteriori dettagli e Soleil Sorge allora ha spiegato: “Andrea è il mio migliore amico! Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici, Andrea e Dayane Mello, ed è successo che si sono innamorati! Non potevo che essere la donna più felice. Sono felicissima per loro!”, ha concluso.