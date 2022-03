Davide Silvestri è salvo, ma di nuovo a rischio al GF Vip 6. Entrato a settembre scorso, l’attore è finito ancora in nomination e ora manca davvero poco alla finale. Nella 45esima puntata ha avuto un bel da fare, perché oltre ad aver scoperto di non essere il destinatario del biglietto di ritorno (lo aveva Giucas Casella e infatti è rientrato nella Casa), ha avuto una forte discussione con Lulù Selassié dopo il confronto con la sorella Jessica.

Le due princess hanno infatti avuto degli scontri in settimana e tutti sorpresi dalla non-reazione della maggiore, che preferisce sempre glissare per non aumentare la tensione. E quando Alfonso Signorini ha chiesto agli altri concorrenti un parere, l’intervento di Davide Silvestri ha acceso ancora di più gli animi.

Davide Silvestri: “Smaschero tutti”

“Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù, dice di vergognarsi a più persone ma non si fa mai un esame di coscienza: questo è il suo atteggiamento, è maleducata”, ha detto in diretta Davide Silvestri scatenando Lulù: “Stai soltanto parlando a vanvera, Davide sta rosicando perché l’ho nominato, è un rosicone. A differenza tua mi sono sempre mostrata per quello che sono, tu sei un falso”.





Ma non è finita qui perché finita la puntata in cui è finito in nomination insieme a Miriana Trevisan e Jessica Selassié, Davide Silvestri era di nuovo sul piede di guerra. Ovviamente contro le princess: “L’ha detto anche Jessica questa cosa dei soldi? Adesso io smaschero tutti, ve lo dico ragazzi eh! Voi vi divertirete…”, ha ‘minacciato’ l’attore confidandosi con Delia Duran e Manila Nazzaro.

David3 che parla per strategia di separare le sorelle, viene censurato #jeru pic.twitter.com/owEXSmG6aa March 4, 2022

Subito dopo Davide Silvestri ha parlato addirittura, di “dividere” le sorelle Selassié ma in quel preciso momento è arrivata puntuale la censura della regia del GF Vip: “Io purtroppo mi sa che uscirò lunedì, ca… Miriana e Jessica sono forti, Miriana vince e Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme. Quindi bisogna, o separarle, oppure… come dicevi tu con la roba di Miss Italia. A me e Manila ci danno tutti per spacciati!”.