“Sono costretto a farlo”. GF Vip, Davide Silvestri non ha altra scelta e lo fa sapere prima a lei

Grande Fratello Vip 6, Daniele Silvestri senza filtri con Katia Ricciarelli. La vippona continua ad animare le vicende al’interno della casa più spiata d’Italia e tra un litigio e una polemica, sta decisamente mettendo a rischio la sua permanenza. Nonostante tutto questo, Katia Ricciarelli continua a resistere, ma questa volta Davide Silvestri sembra aver parlato molto chiaro.

Più il tempo scorre e più diventa difficile per i vipponi arrivare a una scelta. In ballo ancora una volta l’immunità della Ricciarelli, che inizia a fare vacillare persino chi in casa ha sempre avuto per lei un occhio di riguardo: “Io nel pomeriggio pensavo, se in puntata ci dovessero essere i salvataggi a catena, chi salvo per primo, Barù o Katia?”, si è chiesto Davide Silvestri. “Perché Katia è la mia preferita, ma visto che poi Barù non lo salva nessuno cosa faccio? Non lo salvo nemmeno io? D’istinto avrei detto Katia, però pensandoci avevo paura che nessuno salvasse lui, a cui mi sto affezionando”, aggiunge il vippone.

Ma l’avvertimento per Katia proviene proprio dalla sua bocca, Davide Silvestri ha parlato molto chiaro: “Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta’”.





Un vero amico per Katia, che così la esorta a essere sempre se stessa: “Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’. Tu non sei così e non devi fingere. Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila”. E Katia sembra aver apprezzato il suggerimento: “Io ti ringrazio tanto perché il tuo voto è stato una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale”.

“Ringraziando il cielo eravamo già a cinque votazioni per me. Hai fatto un gesto che non dimenticherò. […] La brutta scena l’hanno fatta tutti però. Da me il GF vuole la sincerità ricordatelo. Se non riceverò il rispetto cercherò però di non reagire come l’altra volta, ma comunque lo farò presente”.