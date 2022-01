Una vera e propria bomba è stata sganciata da Davide Silvestri, che al ‘GF Vip’ ha preso di mira diversi concorrenti. Probabilmente non riusciva più a tenersi per sé quelle considerazioni e dunque ha voluto parlarne apertamente. Le parole che sono destinate a creare polemiche anche e soprattutto durante la diretta di lunedì 3 gennaio sono state proferite a Katia Ricciarelli, la quale ha ascoltato attentamente quelle frasi velenose. E chissà che tipo di reazione avranno i diretti interessati.

Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha iniziato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Il concorrente si è sfogato con Barù utilizzando toni scherzosi, ma decisi. Infatti dopo che la produzione ha chiamato Jessica Selassiè in confessionale, Davide Silvestri ha fatto una battuta parlando con Barù: “Vedi quelli che contano”. Poi ha fatto capire di aver notato una certa preferenza degli autori nei confronti di Jessica e Lulù.

A proposito anche di Katia Ricciarelli, nonostante la soprano abbia sempre parlato con grande piacere con lui, ha preferito essere sincera qualche giorno fa e ha detto a Davide Silvestri: “Ormai non ti riconosco più”. L’attore ha infatti anche espresso la volontà di lasciare il reality show di Alfonso Signorini, anche se ovviamente potrebbe aver cambiato idea. Adesso il vippone si è scagliato contro invece le coppie che si sono formate in queste settimane nella Casa più spiata d’Italia. Ed è stato drastico.





Davide Silvestri è sicuro di una cosa, anche se ha ammesso che vorrebbe essere tanto smentito. Senza fare i nomi, ma il pubblico inevitabilmente ha compreso, ha puntato il dito contro le coppie, che non sarebbero davvero innamorate: “Qua in Casa per quanto mi riguarda non vedo amore. Non c’è da nessuna parte, poi mi auguro di sbagliarmi, ma vedo solo divertimento”. Quindi, ritiene che alla base di queste conoscenze approfondite non ci sia sentimento, ma solo voglia di svago.

Intanto, rischia di uscire dal ‘GF Vip’ Alessandro Basciano. Stando a quanto si apprende dalla pagina social del reality, i telespettatori dovranno rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’. Da quanto si può evincere dai primi sondaggi, il vippone meno favorito sarebbe al momento proprio lui. Non resta che capire se questa ipotesi si tramuterà davvero in realtà nelle prossime ore.