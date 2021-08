Momento difficile per Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, il programma su Canale 5 di Maria De Filippi che l’ha fatto diventare molto popolare e gli ha permesso di trovare l’amore con la bella Chiara Rabbi, è sparito dai social e ora ha rotto il silenzio, spiegando il motivo che lo ha spinto a prendere questa decisione.

I due stanno insieme ormai da questa primavera e come raccontato qualche tempo fa dallo stesso Davide Donadei la relazione va a gonfie vele: “Procede alla grande e la nostra è una convivenza a tutti gli effetti” aveva detto il 25enne di Parabita, paesino vicino a Gallipoli in Puglia. Nonostante la giovane età Donadei ha le idee chiarissime: “Noi ci sentiamo già una famiglia. Le emozioni stanno crescendo e non abbiamo paura a confessarcele. Sento che tra di noi c’è un amore importante”.

Davide Donadei, l’ex tronista di UeD spiega l’allontanamento dai social

Da qualche tempo Davide Donadei è sparito dai social, cosa che ha fatto preoccupare i fan, anche se, come era prevedibile, in molti lo hanno accusato di volersi fare solo pubblicità. Ma è stato l’ex tronista di Uomini e Donne a spiegare il motivo del suo allontanamento da Instagram e Facebook. Per spegnere le polemiche anche Chiara Rabbi aveva dato qualche anticipazione, spiegando che i motivi per cui Davide ha deciso di staccare un po’ la spina erano seri.





“Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione”, ha scritto Davide su Instagram. “Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’; c’è altro che per ora tengo per me”.



E ancora: “Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita – ha scritto ancora Davide Donadei nel post pubblicato sul suo account social – Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi”.