Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista arriva nelle ultime ore. Lo chiede proprio alla fidanzata, con cui presto inizierà la convivenza. Nel futuro di una delle coppie più apprezzate dal pubblico italiano, tanti i progetti di vita. Ma ai fan viene comunicato qualcosa di più specifico.

Stiamo parlando di Davide Donadei, in vacanza con la fidanzata Chiara Rabbi dall’amico Matteo Ranieri. E l’annuncio dato al numeroso pubblico di fan sopraggiunge proprio nelle ultime ore, quando l’ex tronista di Uomini e Donne pare abbia mosso una richiesta specifica alla sua dolce metà.

Davide pare abbia chiesto alla fidanzata Chiara di annunciare a suo nome proprio sul profilo Instagram una decisione presa, frutto evidentemente di una riflessione. Detto fatto, l’annuncio ha messo un po’ in allarme i fan: “Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social”.





“La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità”.

“Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena potrà”. Nulla di grave, si spera, ma sono in molti a non aspettare altro che qualche chiarimento da parte di Donadei.