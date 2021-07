Sono in prima serata ormai da un paio di settimane con “In Onda”. C’era grande attesa per l’inedita coppia alla guida del programma di approfondimento de La7 formata da Concita De Gregorio e David Parenzo. Con loro le polemiche sono servite. Sarà perché in fondo la politica nostrana raramente annoia, sarà perché loro nelle polemiche ci ‘sguazzano’, in ogni caso forse queste non bastano per assicurare ascolti importanti. E infatti la trasmissione ancora non decolla.

Martedì 13 luglio, ad esempio, “In Onda” ha totalizzato il 5,7% di share con un milione e 131mila spettatori. E dire che i due conduttori ce la stanno mettendo tutta. Venerdì 9 luglio Concita De Gregorio si è presentata da sola in studio. O meglio dall’altro lato del tavolo c’era la giornalista Gaia Tortora. E David Parenzo dov’era? A Genova: “Da Genova l’uomo che ha scatenato le più importanti dichiarazioni politiche del giorno, David Parenzo” ha scherzato Concita. Quello, però, che è avvenuto giovedì 15 luglio nessuno se lo sarebbe aspettato.

Durante la puntata di “In Onda” tra gli argomenti affrontati si è parlato anche del Green Pass, o meglio il certificato verde che si ottiene vaccinandosi contro il Covid, oppure dopo un test negativo o se si è guariti dal virus. Il tema sta provocando un acceso dibattito tra chi lo vorrebbe obbligatorio per partecipare a particolari eventi pubblici e chi è contrario. Ad un certo punto gli ospiti, parlando di matrimoni, tirano fuori il tema del “wedding planner” e Concita De Gregorio fa: “Io sono pazza della wedding planner, vorrei poter tornare indietro e averla anche io. Tu, Fabio, la hai avuta?” chiede ad un ospite.





Poi è la volta del collega David Parenzo: “E tu David?”, chiede Concita De Gregorio. A questo punto il giornalista risponde: “Mi sono sposato una volta e non la avevo. Ora mi sposo una seconda volta, quando lo farò… sarai invitata ovviamente”. Concita insiste: “La signora in rosso è disponibile per fare la wedding planner, abbiamo il suo numero”. “Va bene, grazie. Dirò alla mia futura moglie” ribatte Parenzo. E la giornalista appare stupita: “Questa è una proposta di matrimonio, fatta in diretta? Lei lo sa?”.

“No, ringrazio Urbano Cairo che mi dà l’opportunità di farla” risponde David Parenzo con grande sorpresa dei presenti. “Cioè, stai dicendo – sottolinea Concita De Gregorio – che non glielo hai proposto e glielo stai dicendo adesso?”. “Tu me lo hai chiesto e io faccio la proposta” chiude il discorso David. “Scusate, Parenzo è incredibile…” fa la De Gregorio. In realtà, come fa notare Libero, la proposta era già stata avanzata dal giornalista, poi l’evento è stato rimandato per pandemia. E allora?