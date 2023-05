Daniele Bossari e la ‘convivenza forzata’ con il tumore. Il popolare personaggio tv e conduttore radiofonico, protagonista di programmi come “Mistero” e “L’Isola dei Famosi“, è stato per anni punto fermo di Italia 1 ma oggi è a Discovery. Conduce infatti “Il codice del boss” su DMax. Ebbene proprio lui l’autunno scorso ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti di stucco.

Con un post su Instagram il volto noto di radio e tv ha rivelato: “Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita”. “Nell’impossibilità di sfuggire al dolore – ha aggiunto – ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni”.

Come sta oggi Daniele Bossari

Al Corriere della Sera Daniele Bossari ha raccontato la sua vita oggi, in compagnia di questo ospite indesiderato. Fortunatamente il conduttore non è solo in questa delicata situazione. Al suo fianco c’è Filippa Lagerbäck, altro volto noto già visto tra gli altri a “Che Tempo Che Fa”. I due stanno insieme da oltre 20 anni e sono sposati da 5. Daniele ha spiegato quale è stata la sua reazione dopo la diagnosi: “Io mi sono affidato completamente alla scienza per il corpo ma non ho chiuso la speranza metafisica“.

“Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore” ha raccontato Daniele Bossari. Oggi, dopo aver abbracciato un nuovo stile di vita dando la giusta attenzione al corpo senza dimenticare la mente e lo spirito, lo showman sta bene: “Ho voglia di solarità, di vita e amore: sto esplorando la sua potenza a livello universale. E ho sperimentato una interconnessione profonda con l’universo”.

Daniele ha anche parlato di come è nata la storia d’amore con la moglie Filippa: “L’avevo vista la prima volta in un poster pubblicitari, ho pensato subito: ok, sarà la donna della mia vita“. Dopo la conoscenza i due si sono frequentati a “Fuego” (show per Italia1 andato in onda fino al 2000, ndr) e Filippa oltre alla bellezza ha dimostrato di avere anche altre ‘armi’: “La sua ironia. La capacità che ha di farmi ridere fino alle lacrime con sagacia e acume”. Ancora oggi, dopo tanti anni insieme, Filippa resta al suo fianco: “In tutti questi anni mi è sempre stata vicina e per sempre intendo dire sempre, anche nei miei momenti di depressione e dolore: lei c’era”.

