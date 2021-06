“Perché non c’ero”. Daniela Ferolla salta Linea Verde e ora si scopre il motivo della sua assenza: ne parla solo adesso

Daniela Ferolla, il racconto arriva dopo la sua assenza. L’ex Miss Italia manca agli appuntamenti su Rai 1 di Linea Verde. Assente durante la messa in onda del 26 giugno, ma spiega il motivo. Anche il nome della conduttrice tra quelli che hanno dovuto fare i conti con il Covid. La guarigione ha portato un sospiro di sollievo, ma il virus ha messo in paua la sua corsa sul piccolo schermo.

Daniela Ferolla ha rilasciato un’intervista per FQMagazine, rivelando che, dopo aver contratto il Covid, è stata assente durante le ultime due puntate di Linea Verde Life. Una stagione che ha dato i suoi meritati frutti totalizzando circa i 3 milioni di spettatori e il 18% di share, ma per la conduttrice storica del programma è anche tempo di sperimentare: “Sto bene dove sto ma ammetto che non mi dispiacerebbe sperimentare nuovi linguaggi”.

L’ex Miss Italia è andata incontro a un ‘incidente’ di percorso dopo essere andata incontro al contagio da Covid proprio nei giorni in cui la puntata è stata registrata: “Non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali”, ha confessato per Il Fatto Quotidiano, dove ha aggiunto anche qualche dettaglio in più su quel difficile momento.





“Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid. Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia”. Poi l’annuncio in relazione alla messa in onda del 26 giugno.

“Il pubblico non mi vedrà in puntata, sabato 26 giugno, se non in un video messaggio che ho registrato in quarantena”. Non è stato semplice, la conduttrice ha raccontato il periodo difficile con queste parole: “Io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto. Mi sono confrontata con molte persone è la parte psicologica per tanti è quella più devastante. Persino io, che ho un self control granitico, in quei giorni qualche cedimento l’ho avuto. Mi sono confrontata con molte persone è quella per tanti è la parte più devastante. Persino io, che ho un self control granitico, in quei giorni qualche cedimento l’ho avuto”.