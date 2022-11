Cristina Scuccia non è più suora, la reazione delle consorelle. Per tutti è diventata famosa vincendo, come suor Cristina, l’edizione 2014 di The Voice of Italy. Ovviamente all’epoca fece scalpore, non si vede tutti i giorni una suora con una voce del genere. D’altra parte anche la storia di questa 30enne siciliana che vive a Milano è molto particolare. Inizialmente non credente trovò la fede e decise di diventare suora. Furono le superiori delle Orsoline a spingerla a partecipare al talent.

Ebbene, nella puntata di sabato 19 novembre di Verissimo, Cristina Scuccia è stata ospite di Silvia Toffanin e proprio in questa occasione ha fatta una rivelazione: non è più suora. Dopo ben 15 anni la donna ha deciso di abbandonare il velo: “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile…”. Insomma, dopo le polemiche per aver cantato “Like a virgin” con la ‘bocciatura’ del Sir, il Servizio informazione religioso (l’agenzia di stampa della Cei) Cristina è destinata a creare polveroni.

La decisione di Cristina e la reazione delle ex consorelle

“Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me” ha affermato a Verissimo Cristina Scuccia. Adesso, ha svelato, vive in Spagna dove fa la cameriera. Sulla possibilità di fidanzarsi ha dichiarato: “Se poi arriva l’amore non posso fermarlo”. Una trasformazione del genere non passa inosservata, basta vedere le foto del prima e dopo. E così in molti si sono chiesti come abbiano reagito alla notizia le ex consorelle. Ebbene i giornalisti di FanPage sono andate a cercarle…

Le suore Orsoline con le quali Cristina ha fatto un percorso di 15 anni hanno semplicemente risposto: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. Chissà, forse l’eccessivo clamore ha spinto le suore ad adottare un profilo basso. Nel frattempo c’è chi associa la scelta di Cristina Scuccia al fatto che sui social segue il profilo della serie tv “Orange is the new black” la cui protagonista è lesbica. Insomma qualcuno ha azzardato l’ipotesi che la sua decisione sia stata dettata dal suo orientamento sessuale. Un ragionamento davvero artificioso, lasciatecelo dire…

Non solo. Sui social gli utenti si sono scatenati dopo la notizia che Cristina non è più suora. “Mai pensato che fosse una vera suora”, ha scritto un follower. E poi: “Suora? Ma quando mai?” e “Sempre creduto che le piacesse più il microfono”. C’è chi oggi la trova bellissima: “Suor Cristina che oggi è diventata Lindsay Lohan”. E c’è chi approva la sua decisione: “Meglio una cameriera felice, che una suora triste”. “Tutti giudici, oh! L’importante è che sia serena” e ancora: “Quanta cattiveria. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”.

