Vi ricordate Cristina Quaranta? Nella sua carriera non solo il celebre “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni, ma anche “Striscia la Notizia” e “Guida al campionato”. Si può dire che gli anni della notorietà, per Cristina Quaranta, sono stati contraddistinti dal successo fino al 2010, poi un progressivo allontanamento dal mondo dello spettacolo.

Un cambiamento drastico per Cristina Quaranta e nuove pagine di vita da scrivere. Ecco come è diventata oggi e cosa fa nella vita il volto storico del piccolo schermo scoperto proprio da Gianni Boncompagni e poi diventato celebre grazie a molti altri programmi televisivi.

Per Cristina Quaranta, ex Non è la Rai ed ex velina, dopo ben cinque edizioni di Guida al campionato, la vita ha portato verso ben altri orizzonti. Nuove rotte per lei e tanti capitoli di vita che hanno portato a scrivere le pagine forse più belle.





Una lista di trasmissioni televisive e successi, da “Stasera mi butto”, “Non è la Rai”, “Bulli e Pupe” e “Rock’n’Roll”, al fianco dei giganti del piccolo schermo. Poi in coppia a Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz, e il mondo dello sport, precisamente del calcio italiano, che l’ha vista al timone di Guida al Campionato. Poi dal 2010 al 2017 anche il poker sportivo, sul canale PokerItalia24.

Un allontanamento repentino dal mondo della notorietà sancito da una nuova professione, che Cristina Quaranta ha deciso di intraprendere. Oggi l’ex Non è la Rai continua a dedicarsi al negozio di tendaggi e di tessuti, nonostante una “Nostalgia canaglia” che spesso ricorda ai suoi follower su Instagram. Nel 2000 ha sposato l’imprenditore Matteo De Stefani, e da quell’unione è nata Aurora, oggi una splendida ragazza di 19 anni.