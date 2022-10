Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip 7? Parte del pubblico lo vorrebbe, dopo quanto accaduto nella Casa. Prima la lite con Gioele De Donà e la brutta minaccia (“Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico”), poi per un’espressione che non è per niente piaciuta rivolta a Nikita Pelizon.

Le due avevano già discusso in puntata e per spiegarsi l’ex ragazza di Non è la Rai ha usato una serie di parole offensive, per far capire come una risata non possa essere sempre una risposta sincera ma una presa in giro. Tra queste anche “mong***ide”, che ha scatenato l’ira degli utenti.

Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip 7?

“A 50 anni non sa che quella parola è un’offesa”, hanno scritto alcuni andando contro Cristina Quaranta e soprattutto chiedendo che fosse eliminata dal gioco. E potrebbe succedere davvero, ma non per un provvedimento disciplinare bensì perché finita in nomination. Almeno così dicono la maggior parte dei sondaggi.

Giovedì 20 ottobre 2022 va in onda una nuova puntata del GF Vip 7 e conosceremo il nome del concorrente che dopo Gegia lascerà la Casa per volere del pubblico. Ben 6 grandi protagonisti del reality sono in ballo al televoto lanciato lunedì: Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Attilio Romita e George Ciupilan.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alberto, Antonino, Attilio, Cristina, George e Giaele. #GFVIP pic.twitter.com/Lh6lxDBaQH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

E in vista del nuovo appuntamento con il GF Vip 7 tornano anche i consueti sondaggi in rete con le principali preferenze del pubblico da casa. Chi è stato il più votato? Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) e i sondaggi sembrerebbero parlare chiaro: a rischio, e dunque ad avere la peggio, potrebbe essere proprio Cristina Quaranta. Sarà lei la prossima eliminata?