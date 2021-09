Sale l’attesa per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Nelle ore scorse Carlo Conti ha voluto dare alcune anticipazioni. “Ci saranno tante novità a Tale e Quale Show. Una su tutte il numero dei protagonisti, 11. Tra cui i Gemelli di Guidonia che, esibendosi in gruppo, potranno imitare band e gruppi. Dai Bee Gees al trio Fedez-Berti-Lauro”. E non solo. Perché dobbiamo aspettarci anche altro. “Ciascuno dei concorrenti farà vedere qualcosa che non ti aspetti”.



Quanto ai giudici, sono ufficiali da tempo i tre nomi in giuria: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non sappiamo ancora chi sarà il quarto giudice, ma di sicuro non Vincenzo Salemme, volto storico dello show che per via di altri impegni lascia dopo tre stagioni il suo posto a Cristiano Malgioglio, che rappresenta dunque la novità di questa decima edizione del format in onda come sempre il venerdì sera su Rai1.



Cristiano Malgioglio che, intervistato da Oggi, rivela qualche retroscena decisamente particolare riguardo alla sua imminente partecipazione. Sulle pagine del noto magazine, Cristiano Malgioglio racconta di aver ricevuto molti, anzi moltissimi messaggi “minatori” da parte dei follower di Pretelli. “I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo che se non lo tratto bene mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”.







E ancora: “Sarò un giudice cattivissimo. Ascolto molta musica, so tutto di Beyoncé e Rihanna. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti”. Quanto ai concorrenti, da tempo sono noti i nomi. Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello, Federica Nargi e Deborah Johnson.



Ripescati, dunque, ben due protagonisti indiscussi che hanno saputo animare la casa del Grnde Fratello Vip, ma anche il vincitore dello strapopolare LOL. l’ex volto di Pechino Express e in ultimo la cantante e figlia di Wess. Riflettori accesi in particolar modo sull’ex velino che dopo il singolo L’Estate Più Calda è già andato incontro alle prime critiche: “È un pregiudizio nei confronti di chi ha fatto un reality. Ci può stare. Sarò io a dover dimostrare il contrario”. Proprio per questo motivo, l’ex gieffino, proprio sul palcoscenico dello sghow, proverà a esercitarsi nell’arte delle imitazioni.