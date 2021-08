Cristiano Malgioglio, ora è ufficiale. C’è una grossa novità che riguarda il mitico paroliere e già opinionista che è tanto amato dal pubblico. Non manca molto tempo: presto i telespettatori ritroveranno in un ruolo inedito. Dal 17 settembre prossimo torna in tv Tale e Quale Show 2021 e nel cast ci sarà anche Cristiano Malgioglio.

Indiscrezioni confermate, dunque: nella nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti che tra non molte settimane tornerà in prima serata ci sarà anche l’ex opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip tra i giudici. “Completato il cast di T&Q con Simone Montedoro! Giudici: Goggi – Panariello – Malgioglio e una quarta sorpresa che svelerò il 15 settembre alla conferenza stampa!”, l’annuncio del padrone di casa che quindi ha in serbo un’altra sorpresa per il suo pubblico.

Cristiano Malgioglio, è ufficiale: in giuria a Tale e Quale Show

Sono quindi ufficiali i tre nomi in giuria: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non sappiamo ancora chi sarà il quarto giudice, ma di sicuro non Vincenzo Salemme, volto storico dello show che per via di altri impegni lascia dopo tre stagioni il suo posto a Cristiano Malgioglio, che rappresenta dunque la novità di questa decima edizione del format in onda come sempre il venerdì sera su Rai1.





Ma ci sono anche altre novità delle ultime ore a Tale e Quale Show 2021 perché è stato confermato anche un altro ingresso nella squadra del programma. Si tratta di Antonio Mezzancella, che torna dopo il successo da concorrente in qualità di coach dei concorrenti in gara. A proposito di concorrenti, il gruppo sarà eterogeneo, con personaggi provenienti da diversi ‘mondi’.

Sul palco vedremo Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli reduce dal successo del GFVip, così come Stefania Orlando. E ancora Alba Parietti, i gemelli Guidonia, Biagio Izzo, Federica Nargi, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici, quando era ancora Saranno Famosi. Undicesimo concorrente, infine, Simone Montedoro, come conferma lo stesso Carlo Conti su Instagram.