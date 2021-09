È ripartito ieri, venerdì 17 settembre 2021, “Tale e quale show”, il programma delle imitazioni, ormai cult, di Carlo Conti. La grande novità è Cristiano Malgioglio, che è stato scelto dal conduttore toscano come nuovo giurato. Il paroliere affianca, infatti, due storici volti del format di Raiuno, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Una proposta che l’ex gieffino ha accolto con entusiasmo: “È stato lui, Carlo, ad avermi sdoganato in televisione. Prima al mattino, pomeriggio e poi in prima serata con ‘I Raccomandati’. È un uomo molto preparato, mi piace molto la sua conduzione: è una garanzia di successo”, ha detto Malgioglio in una recente intervista. E non è passata inosservata la sua prima partecipazione: il paroliere ha commesso una clamorosa gaffe. Di che si tratta…

A “Tale e Quale Show”, ad inizio serata, si sono esibiti i Gemelli di Guidonia sulle note del successo estivo “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Al termine della performance il nuovo giurato, Cristiano Malgioglio, ha commesso un grande scivolone. A salvarlo sul filo del rasoio proprio il conduttore Carlo Conti.





Tra le esibizioni più belle della serata indubbiamente quella dei Gemelli di Guidonia che hanno cantato “Mille”, il pezzo esplosivo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. L’interpretazione è stata ottima, brillante, tant’è che il pubblico si è alzato per una standing ovation. Entusiasmo da parte dei giudici, insomma un tripudio di complimenti. Ad un certo punto Cristiano Malgioglio è stato chiamato in causa da Carlo Conti e ha commesso una gaffe.

Cristiano Malgioglio ha scambiato la “copia” della Berti per l’originale: “Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente tu lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato tantissimo…”, ha detto il paroliere. Carlo Conti subito si è avvicinato e lo ha aiutato: “Scusate un attimo, Cristiano non è l’Orietta originale, è un’imitazione…”.

Soltanto dopo l’intervento tempestivo del conduttore Malgioglio ha compreso di aver commesso un grave errore. La gaffe è stata così seppellita da una fragorosa risata. L’uscita curiosa del nuovo giurato ha suscitato l’ilarità dello stesso pubblico in studio, che ha applaudito divertito. Poi la serata è proseguita brillantemente con una carrellata di esilaranti imitazioni.

Se la prima puntata è stata una sorta di aperitivo cosa dovremmo aspettarci nei prossimi appuntamenti? In un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” Malgioglio, parlando di se stesso come membro di giuria, aveva detto: “Sarò un giudice giusto. L’ironia non mi mancherà, voglio portare gioia e allegria. Nella versione spagnola non sono così buonisti. Io sono molto obiettivo, non vorrei trovare delle persone permalose. Mi spaventa solo quello. Certo, non sono tutti Alighiero Noschese”.

Ben consapevole delle difficoltà dei concorrenti: “È difficile imitare qualcuno. Io non voglio vedere solo l’intonazione e le qualità vocali, ma anche la gestualità. Quella per me è molto importante. Vorrei vedere veramente dei concorrenti ‘tali e quali’, come dice naturalmente il nome di questo show”, aveva sottolineato Malgioglio.

MALGIOGLIO CHE SCAMBIA LA SOSIA DI ORIETTA PER L’ORIETTA VERA ✈️✈️✈️✈️ #TaleEQualeShow pic.twitter.com/LxJh5U1lZZ — Trash Italiano (@trash_italiano) September 17, 2021

In quella stessa chiacchierata il paroliere aveva rimarcato che non sarebbe stata affatto un buonista: “Ecco, io non sarò il solito giudice. Non mi sentirete dire ‘che bello’, ‘geniale’, ‘perfetto’, ‘meravigliosi’. Sono aggettivi che a me non appartengono. Se li vogliono usare, li useranno gli altri”.