“È una bambina!” Albano, la famiglia si allarga. L’annuncio arriva in diretta tv

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma. E arriva direttamente da Albano. Il cantante lo ha fatto in diretta tv a Rai1 durante la presentazione del cast ufficiale della prossima edizione dello show danzante condotto da Milly Carlucci, che ha corteggiato il cantautore pugliese, fino a farlo capitolare e includerlo tra i concorrenti pronti a mettersi alla prova con il ballo. Un’edizione quanto mai serrata che già prima di iniziare a regalato molte sorprese. Tra i ballerini c’è anche Arisa.



“Sono felicissima di partecipare a Ballando con le stelle, non sono sicura delle mie performance, ma darò il meglio, spacchiamo tutto”, fa sapere la cantante in un video messaggio. “Purtroppo per voi anche io quest’anno farà parte di Ballando”, annuncia invece Morgan. “Ebbene sì, dopo tanti anni ce l’hai fatta mi hai convinto”, scherza Albano con la conduttrice. “Sai che non sono un ballerino ma in qualche modo ce la farò”. La nuova edizione di Ballando inizia sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1.



Il programma prevede la messa in onda di 10 puntate, sempre di sabato sera tutte rigorosamente in diretta, per terminare dunque sabato 18 dicembre. Ma tornando alla bella notizia, Albano ha annunciato la nascita della terza figlia di Cristel Carrisi. Si tratta di una nipotina, a cui i genitori hanno dato il nome di Rio Ines. Cristel, che è sposata con ’imprenditore di origine cilene Devor Luksic è già mamma di Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019.







Ma l’aveva detto che non si sarebbe fermata al secondo figlio. Cristèl Carrisi è la terza figlia di Albano e Romina Power ed è nata esattamente il 25 dicembre 1985 a Cellino San Marco. Ha 35 anni e tra pochi mesi ne compirà 36 ed è nata sotto il segno zodiacale del capricorno. Pare che abbia un ottimo rapporto con i suoi fratelli ovvero Yari e Romina Junior ed anche con i figli di Albano e Loredana Lecciso ovvero Jasmine e Bido.





Di lei si sa anche che inizialmente ha cercato di seguire la strada dei genitori intraprendendo quindi una carriera nel mondo della musica ed infatti ha inciso ben due album. Poi molto probabilmente si darebbe resa conto di non essere molto affascinata da questo mondo ed ha tentato quindi la via del mondo dello spettacolo e più nello specifico della televisione. Ha condotto infatti lo Zecchino d’Oro nel 2015 ed anche un programma andato in onda sui canali Rai in seconda serata.