Costantino Vitagliano parla della sua malattia. Non molto tempo il noto tronista di Uomini e Donne aveva rilasciato dichiarazioni scioccanti sul suo stato di salute. L’attore classe 1974 di Milano ha fatto sapere di dover combattere contro una malattia rara. Lui continua a lavorare con la sua immagine, anche se sono lontani i tempi in cui il denaro scorreva a fiumi.

“Non sanno neanche i medici come curarla perché sono un autoimmune – ha spiegato Costantino Vitagliano – Questa parola l’ho imparata adesso, non sapevo neanche dell’esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmuni, adesso ne faccio parte anche io”. Ora l’ex UeD è tornato a parlare delle sue condizioni annunciando a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, una importante novità.

Leggi anche: “I medici sono stati chiari”. Costantino Vitagliano choc, la confessione sulla sua malattia





Costantino fa un’importante rivelazione: “Non guarirò mai, ma…”

Costantino Vitagliano si è allontanato dai riflettori dopo che questa malattia rara gli ha fatto rischiare la vita. “Non si guarisce da questa malattia” ha fatto sapere nel salotto di Silvia Toffanin. Tuttavia c’è una bellissima novità: “La terapia sta funzionando – ha dichiarato evidentemente felicissimo – L’alone che era intorno alla mia parte addominale, sull’aorta, è calato alla metà”.

“Da 36mm a meno di 15mm e l’obiettivo è andare sotto i 5. Ho diminuito anche le dosi di cortisone e adesso sto meglio. Il cortisone mi dava molti scompensi umorali. Oggi, però, sto meglio, la cura funziona e sono contento che al primo tentativo sia andata bene perché all’inizio neanche i medici sapevano se potesse funzionare oppure no”. Costantino ha rivelato di aver ripreso ad allenarsi e recuperato qualche chilo dopo averne persi 20 in ospedale.

Poi, cosa ancora più importante, ora può di nuovo prendere in braccio sua figlia: “Non si guarisce da questa malattia ma potrò vivere una vita normale – afferma – Non pensare solo ai soldi. È più importante altro. Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passare più tempo con mia mamma quando c’era”. Infine un consiglio: “Fate tutto nella vita, siate padroni del vostro tempo, io quando ero famoso non lo ero. Finita la fama sono scomparsi tutti. Molte persone mi hanno fatto credere di essere miei amici ma non lo erano. Tanti neanche mi salutano più se li incontro per strada”.

“Ecco cosa ho”. Costantino Vitagliano parla della sua malattia: le rivelazioni in televisione