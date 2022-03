In tv non appare invece dal 2018, quando ha fatto parte del cast de L’isola di Pietro. Prima ancora è stata protagonista di altre fiction Mediaset quali: Furore-Il vento della speranza, Rodolfo Valentino, Viso d’angelo, Il falco e la colomba, Il sangue e la rosa. Cosima Coppola è una attrice italiana che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla fiction Un posto al sole, Carabinieri e L’onore e il rispetto. Nel 2015 è stata una concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Da qualche anno non si fa più vedere in tv: l’ultima volta è stata nel 2018, quando è stata tra i protagonisti de L’Isola di Pietro. Prima aveva conosciuto il successo grazie ad altre fiction di successo targate Mediaset, quali Furore-Il vento della speranza, Rodolfo Valentino, Viso d’angelo, Il falco e la colomba, Il sangue e la rosa. La notorietà era arrivata con Un posto al sole e poi L’onore e il rispetto. L’attrice 38enne ora ha cambiato vita, a quattro anni dall’ultimo lavoro si è laureata, la sua tesi per il titolo magistrale si intitola “CSR e sviluppo aziendale sostenibile: strumenti di rappresentazione e analisi”.

Cosima Coppola ha conquistato un bel 110 e lode. Il primo grande traguardo raggiunto dall’attrice è arrivato nel 2020, quando era arrivata la laurea triennale. “Mi piace sfidarmi. Mi piace reinventarmi. Dopo un percorso di studi psicologici, intrapreso alla ‘Sapienza’ e poco sapientemente interrotto anni fa.. Nuovi inizi & traguardi. Laurea in Economia”, aveva svelato sul social, condividendo alcune foto in cui aveva la corona di alloro sulla testa.





Per intraprendere e proseguire il suo percorso formativo e raggiungere il traguardo si era iscritta all’Università Telematica Giustino Fortunato: “Grazie… alla mia incredibile famiglia, alla mia super relatrice Nadia Oliva e ad un ateneo perfettamente funzionante ed accogliente”. Anche l’ultimo biennio è stato proseguito alla Unifortunato. Ora Cosima Coppola ha la possibilità di godersi la laurea e un futuro che non parla solo il linguaggio della tv, ma quello da manager in azienda, specializzata nel rendere ecosostenibile, e quindi green, un’impresa.

Cosima Coppola non ha avuto una infanzia facile: “Mia madre si è sposata giovanissima e ha avuto me e mia sorella – ha raccontato al settimanale Nuovo – Quando avevo solo 5 anni, però, mio padre de n’è andato e ci ha abbandonate. Quindi, prima di fare il grande passo, voglio capire bene chi ho vicino. L’esperienza mi ha resa diffidente nei confronti degli uomini”.